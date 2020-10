Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La campagne «Career has no gender -La carrière est indépendante du genre» a été officiellement lancée le 20 octobre par la Coalition des entreprises vietnamiennes en faveur de l'autonomie des femmes (VBCWE). Il s'agit de la première campagne globale et systématique au Vietnam sur l'égalité des sexes au travail et le développement des droits économiques des femmes.

Mme Le Thanh Hang, directrice de la VBCWE a partagé le message : «L'égalité des sexes au travail est la clé du développement durable des entreprises» de la VBCWE vise à connecter les entreprises s’engageant à réaliser l'égalité des sexes, à créer un environnement de travail heureux, et à atteindre les objectifs d'autonomisation économique des femmes au sein de la communauté d'affaires vietnamienne.

La campagne comprendra de nombreuses activités telles que série de séminaires et de débats sur l’égalité des sexes, promotion du pouvoir économique des femmes...

La VBCWE, créée en février 2018, est un réseau de grandes entreprises au Vietnam qui s’est engagé en faveur de l'égalité des sexes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Il s’agit d’une initiative du gouvernement australien.



La VBCWE concentre ses efforts pour créer des lieux de travail où les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités de contribuer et de progresser dans la carrière qu'ils ont choisie. Les sept membres fondateurs du VBCWE sont Deloitte Vietnam, Maritime Bank, Electricité Vietnam (EVN), SASCO, Garco10, Traphaco et Unilever Vietnam ce qui représente 120.000 employées vietnamiennes. -VNA