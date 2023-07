Un coin de la ville de Cân Tho. Photo: canthotourism.vn canthotourism.vn

Hanoi (VNA) - Le delta du Mékong est l'un des deltas les plus grands et les plus fertiles d'Asie du Sud-Est et du monde, avec de nombreux potentiels et avantages pour le développement. Il occupe également une position stratégique particulièrement importante. Pour développer rapidement et durablement ce delta, une des solutions proposées est de développer l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et surtout l'économie nocturne.

Se référant à l'importance de développer l'économie nocturne, de nombreux experts ont affirmé qu'il s'agit d'un développement inévitable, apportant de nouvelles opportunités et des forces motrices à l'économie du pays.

Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l'Institut d'économie du Vietnam, a déclaré que le développement de l'économie nocturne est inévitable, conformément aux tendances internationales, et en même temps apportant de nouvelles opportunités et motivations à l'économie du pays.

Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, une économie nocturne développée aidera à maximiser les avantages de l'utilisation des ressources disponibles. Au Vietnam, le nouveau type d'économie nocturne n'est populaire que dans certaines grandes villes et zones touristiques développées.

Afin de développer efficacement l'économie nocturne dans le delta du Mékong, le professeur associé Pham Tiên Dat, recteur de l'Université des finances – marketing, estime que les localités doivent parfaire leur planification pour assurer le développement de l'économie nocturne en fonction de leur potentiel.

Les villes et provinces doivent également appliquer des mécanismes pilotes et incitatifs pour continuer à faciliter les procédures administratives, attirer les investissements et socialiser les activités de développement économique nocturne dans leurs localités, a-t-il souligné.

Le docteur Nguyên Anh Tuân, de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme, a déclaré que chaque localité doit se concentrer sur le choix d'un emplacement adapté aux avantages et aux besoins des habitants et des visiteurs, car l'économie nocturne dépend beaucoup du développement du tourisme, contribuant à prolonger le temps de séjour et augmenter les dépenses des visiteurs.

Selon les autorités de la ville de Cân Tho, en vue de répondre aux besoins de shopping et de divertissement des personnes et des touristes une fois arrivée à l’arrondissement de Ninh Kiêu, - l'une des destinations attirant de nombreux touristes, le Comité populaire de la ville a publié un projet sur le développement de l'économie nocturne dans la ville, en le pilotant dans l’arrondissement de Ninh Kiêu.

Les autorités de la province de Ca Mau ont également approuvé le projet de développement économique de nuit jusqu'en 2025 avec une orientation jusqu'en 2030.Dans l'immédiat, des activités de service de nuit ont lieu dans des lieux touristiques attrayants. La province devra mettre en oeuvre ces services au chef-lieu de Sông Dôc (district de Trân Van Thoi), à celui de Nam Can (district de Nam Can), à la commune de Dât Mui (district de Ngoc Hiên ) et d'autres zones avec des conditions appropriées. -VNA