Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a demandé à la partie cubaine de coopérer avec le Vietnam en matière de santé, d'approvisionnement en vaccins et de transfert de technologie pour la production de vaccins contre le COVID-19.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a reçu ce vendredi 23 juillet à Hanoï l'ambassadeur cubain Nicolás Hernández Guillén, venu pour le saluer à l'occasion de sa prise en mission au Vietnam.

Bui Thanh Son a demandé à l'ambassadeur cubain de prêter attention à la promotion des activités du Comité intergouvernemental et d'autres mécanismes de coopération entre les deux pays ainsi que des mesures visant à élargir et à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines adaptés aux potentiels et aux atouts de chaque partie. - VNA