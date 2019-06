Des grottes uniques et spectaculaires, comme Phong Nha, Thien Duong, En, Tien, ... seront présentées sur Google Art and Culture. Photo: Oxalis.com.vn

Hanoï (VNA) - Selon le service du tourisme de Quang Binh, cet unité vient de se coordonner avec Google pour le lancement d'une campagne de promotion des principales destinations touristiques de Quang Binh (Centre) sur la plus grande plate-forme vidéo du monde -YouTube - et la plus grande bibliothèque d'art et de culture en ligne au monde - Google Arts & Culture.Le service du tourisme de Quang Binh est devenu ainsi le premier partenaire du Vietnam à signer un contrat avec Google Arts & Culture.Dans le même temps, la province est le représentant des provinces et villes de Quang Binh, Thua Thien-Hue, Da Nang, Quang Nam dans la coopération avec Google Asie-Pacifique pour déployer une campagne de promotion du tourisme et de la culture, considérée comme le programme central de Google au Vietnam cette année.Cette campagne promotionnelle comprend deux contenus principaux: programme de promotion touristique, culturelle, historique des localités sur Google Art et Culture, et programme de découverte du tourisme et de la culture du Vietnam (Google Adventure Vietnam).Ce programme a photographié, filmé et collecté des données dans les provinces concernées du 6 au 24 juin et devrait être affiché sur Google Art & Culture au troisième trimestre 2019.A noter que la plate-forme numérique Google Arts & Culture compte environ 370 millions de vues et plus de 66 millions d'utilisateurs d’Internet dans le monde, avec environ 2.000 partenaires mondiaux de plus de 80 pays. Elle présente plus de 11.500 galeries de photos et de circuits avec plus de 6 millions d’antiquités. Chaque mois, Google effectue plus de 500 millions de recherches liées à l'art.Les créateurs de contenu internationaux de YouTube expérimenteront à leur tour les défis du programme afin d'explorer la culture, la cuisine, les habitants et la nature du Vietnam, agissant en tant qu’"ambassadeur de voyages en ligne" et partageant ces images au monde.Dans les années à venir, le service du tourisme de Quang Binh continuera de travailler et coopérer avec Google dans une promotion touristique plus large sur les marchés internationaux via les plateformes de recherche et de services gratuits de Google. De plus, cette localité soutient le développement d'un système de marketing numérique pour le secteur touristique. - CPV /VNA