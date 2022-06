Le téléphérique de Hon Thom. Photo: vnexpress/VOV

Hanoï (VNA) - Le service du Tourisme de Kiên Giang, en collaboration avec l’association provinciale du tourisme et le voyagiste Duy Nhât Dông Duong, a organisé avec succès, du 18 au 20 mai dernier, sur l’île de Phu Quôc, un voyage de familiarisation pour un groupe de 33 Thaïlandais: représentants d’agences de voyage et de médias, blogueurs et youtubeurs.



Au cours de leur séjour de trois jours et deux nuits à Phu Quôc, ce groupe a visité les sites les plus emblématiques de l’île, tels que l’ancienne prison de Phu Quôc, le complexe touristique de Hon Thom, le Long Beach Center, les complexes touristiques Grand World, Vinwonders et Phu Quôc United Center et le zoo Vinpearl Safari.

“Phu Quôc est l’une des nouvelles destinations nécessitant une connexion avec le monde touristique. Actuellement, un lien très étroit a été noué entre les professionnels du tourisme pour créer des chaînes de valeurs et des circuits intéressants sur l’île. Avec un séjour de quatre jours et trois nuits, les touristes peuvent découvrir les meilleurs sites et participer aux activités touristiques de grande classe à Phu Quôc”, indique Nguyên Son Thuy, directeur du voyagiste Duy Nhât Dông Duong.

Paysage sublime, forêts primitives, belles plages de sable blanc, produits du terroir de renommée nationale (nuoc mam, poivre)... Phu Quôc a su tirer parti de ses atouts pour développer le tourisme.

Le spectacle en 3D “Les quintessences du Vietnam”. Photo: Huu Khoa/VOV

“Je suis très impressionné par l’extraordinaire beauté de la nature de Phu Quôc. Le tourisme maritime de cette île est égal à celui des destinations balnéaires de Thaïlande. Après deux ans de crise sanitaire, le besoin de voyager des Thaïlandais est aujourd’hui en hausse. Après ce voyage, je vais recommander à mes amis et à d’autres touristes de venir découvrir Phu Quôc”, déclare Naraksak, manager de l’agence thaïlandaise Julilee Travel.



Le groupe a aussi été séduit par des spectacles artistiques. Proposé par le complexe Vinpearl Phu Quôc, le spectacle en 3D “Les quintessences du Vietnam” utilise les technologies les plus modernes pour reproduire les histoires anciennes et la culture traditionnelle du Vietnam. Le complexe Grand World Phu Quôc, lui, organise le programme artistique “Les couleurs de Venise” animé par du vidéo mapping, des technologies de projection laser, de la musique et des chorégraphies.

“C’est la première fois que je viens à Phu Quôc. Cette île est magnifique avec de nombreux ouvrages grandioses et des parcs d’attractions intéressants. Le personnel des sites touristiques est très accueillant. Ça permet de mieux faire connaître le tourisme de Phu Quôc aux touristes thaïlandais en particulier et au monde en général. Nous sommes très contents de ce circuit”, dit Thanasah, un blogueur thaïlandais.

Ce voyage de familiarisation s’inscrit dans le cadre des activités de promotion touristique proposées par les autorités locales.

“Nous avons mis en place de nombreuses mesures pour promouvoir le tourisme et attirer davantage de touristes. De nouveaux produits et sites liés au tourisme écologique, communautaire ou rural vont bientôt être lancés”, explique Nguyên Chi Thanh, directeur adjoint du service du Tourisme de la province de Kiên Giang.

Plus de 2,4 millions de touristes ont visité Phu Quôc depuis le début de l’année. Sur la base d’une étroite collaboration avec ses partenaires et professionnels vietnamiens et étrangers, le secteur touristique local souhaite pouvoir accueillir 5,8 millions de touristes, dont 200.000 étrangers, en 2022. - VOV/VNA