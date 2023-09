Panorama du débat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, un débat sur le thème "Promouvoir le respect de la diversité culturelle pour le développement durable" a été organisé le 16 septembre sous l'égide de Kamal Ait Mik, parlementaire marocain, membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP.



Ce débat s'est concentré sur le rôle des parlementaires, des jeunes en particulier, dans la promotion du respect de la diversité culturelle dans le contexte de transformation technologique et de mondialisation.



Kamal Ait Mik a souligné la nécessité du dialogue interreligieux et interculturel et de la promotion de la diversité culturelle, en ciblant particulièrement les personnes vulnérables telles que les femmes, les enfants, les migrants, les jeunes et les personnes handicapées.



Selon Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale vietnamienne (AN), la diversité culturelle joue un rôle important dans la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le renforcement du rôle et du statut des femmes dans la société, créant cohésion et harmonie sociales.



Il est donc nécessaire d'intégrer la diversité culturelle en tant qu'élément stratégique dans les politiques de développement nationales et internationales, de mise en œuvre des Objectifs de Développement durable des Nations Unies, a-t-il déclaré.



Selon lui, l'État vietnamien ne cesse de perfectionner ses institutions et ses politiques selon la devise "Considérer les valeurs culturelles et l'homme comme fondement et force endogène du développement durable".



En outre, l'AN vietnamienne s'intéresse au perfectionnement du cadre juridique et à la promulgation de politiques visant à promouvoir le respect de la diversité culturelle au bénéfice du développement durable.



Cependant, la diversité culturelle au Vietnam ainsi que dans de nombreux pays est confrontée à de nombreux défis, notamment les défis non traditionnels de l'ère numérique et de la mondialisation.



Selon Bui Hoai Son, il est nécessaire d'affirmer le rôle et la valeur de la culture en tant que moteur du développement durable et de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies; de promouvoir le rôle de la culture dans les politiques de développement tant aux niveaux national, régional qu'international, afin de faire de la culture un objectif indépendant du développement durable.



Les parlements des pays sont un facteur clé pour valoriser le rôle de la culture dans le développement durable, édifier et perfectionner un cadre politique centré sur l'homme, soutenir les fondements des relations extérieures au niveau bilatéral et multilatéral, promouvoir le respect de la diversité culturelle, la paix et la cohésion entre les communautés et les pays, a-t-il ajouté. -VNA