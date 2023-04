Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le partenariat public-privé (PPP) est considéré comme une mesure efficace pour accélérer la transformation numérique et promouvoir la croissance verte dans les entreprises et les localités.Le journal « Dien dan doanh nghiep » (Forum d’entreprises) a cité la province de Thua Thien - Hue (Centre) comme un exemple marquant, laquelle a réussi à resserrer les liens entre les entreprises et les autorités dans la transformation numérique.Selon le journal, en tant que partenaire de la province, le groupe Viettel a construit et mis en service un Centre d’opérations intelligent à Thua Thien – Hue (IOC) pour contribuer à créer un climat d'investissement et d’affaires transparent et attirer des investisseurs, vietnamiens comme étrangers, y compris des entreprises technologiques.La coopération avec Thua Thien-Hue permet à Viettel de piloter des solutions technologiques, de les commercialiser et de les transférer à d'autres localités pour gagner des bénéfices.Pavel Poskakukhin, président du sous-comité de technique numérique de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (Eurocham), a souligné l'importance du PPP pour soutenir la transformation numérique. Il a souligné que pour les grands projets aux niveaux national et local, aucune seule entreprise ou administration ne peut investir dans des solutions technologiques qui rapportent des bénéfices économiques. Le PPP est donc nécessaire.Selon le ministère du Plan et de l'Investissement (MPI), depuis la promulgation de la loi sur l'investissement sous forme de PPP en 2020, de nombreux ministères et localités n'ont pas encore mis en œuvre de projets sous forme de PPP dans le secteur des technologies.Selon Do Tien Thinh, vice-directeur du Centre national d'innovation (NIC), ces dernières années, le NIC a organisé de nombreuses activités pour soutenir la transformation numérique des entreprises. Pourtant, celles-ci ont du mal à trouver des solutions révolutionnaires pour réaliser leurs objectifs de transformation numérique avec des coûts raisonnables.Les statistiques du MPI montrent qu'environ 60% des entreprises ne disposent pas d'un budget suffisant pour la transformation numérique, a-t-il précisé.Grâce à la coopération entre le NIC et des partenaires qui sont des sociétés technologiques, de nombreuses activités de soutien à la transformation numérique des entreprises ont été menées, en mettant l'accent sur l’assistance à l’innovation au sein d’usines.-VNA