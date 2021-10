Photo:baodautu

Hanoï (VNA) - Le Forum de l’Intelligence Artificielle (IA) Vietnam-Australie a été organisé en ligne le 27 octobre par le ministère vietnamien des Sciences et Technologies, en collaboration avec le programme Aus4Innovation et le journal électronique VnExpress.

Des experts vietnamiens et étrangers ont partagé des expériences et ont présenté des initiatives visant à promouvoir l’édification des communautés d’innovation et le développement de l’IA au Vietnam.

Ils ont recommandé d’édifier et de compléter les politiques et lois, créant ainsi un cadre juridique favorable au développement de l’IA.

Photo: VnExpress

Il a également suggéré d’appliquer l’IA dans la production au service du marché domestique, de mobiliser des ressources domestiques et étrangères pour construire des centres de formation en IA au Vietnam, et de renforcer la coopération entre les organisations d’innovation au Vietnam et en Australie.-VNA