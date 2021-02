Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyên Phu Trong est revenu sur le XIIIe Congrès du Parti lors d’une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du Têt du Buffle 2021, appelant à promouvoir la force et la volonté de dépassement de la nation.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

Je suis très heureux et enthousiaste que le XIIIe Congrès du Parti ait été un grand succès. Le congrès a déterminé les orientations et les tâches de développement national dans les 5 prochaines années, les objectifs à l’horizon 2030 (centaine du Parti) et la vision à 2045 (centaine de la fondation du pays); et a en même temps élu le nouveau Comité central, représentant l’ensemble du Parti en termes de qualité, de capacité, de prestige et de la volonté d’amener le pays dans une nouvelle étape de développement, a-t-il dit.

Selon le leader, les résultats du Congrès ont montré un consensus très élevé, cristallisant l’intelligence, l’âme, la responsabilité et la volonté de tout le Parti, de tout le peuple, de toute l’armée, et la détermination à faire avancer le pays plus rapidement dans la période à venir. L’atmosphère du Congrès a manifesté l’esprit de démocratie, de discipline, de solidarité et de rénovation. Le XIIIe Congrès s’est terminé avec succès à l’occasion du 91e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930 - 3 février 2021) quand tout le pays se préparait à célébrer le Têt traditionnel du Buffle 2021.

Le succès du Congrès est attribuable notamment au processus de préparation soigneux, au plan très détaillé, à l’association ingénieuse entre théorie et pratique, entre cohérence et innovation, entre héritage et développement, sur la base d’une large promotion de la démocratie, a-t-il indiqué.

Le succès du XIIIe Congrès est aussi la continuation et l’héritage des fruits des mandats précédents, sur la base solide des réalisations exceptionnelles du XIIe Congrès et des réalisations historiques des 35 ans de rénovation. Notre pays n’a jamais joui d’une œuvre, d’un potentiel, d’une position et d’une réputation internationale aussi éleves qu’aujourd’hui, a-t-il poursuivi.

Les lignes et décisions prises lors du XIIIe Congrès héritent et développente la direction judidieuse de notre Parti à travers des mandats, conformément aux conditions spécifiques du Vietnam dans la nouvelle période, créant une base solide pour que le pays se développe plus rapidement et plus durablement, vers l’objectif de faire du Vietnam un pays développé, industriellement moderne à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti (2030); un pays développé et à revenu élevé à l’occasion du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam (2045), a-t-il ajouté.

Au cours de plus de 90 dernières années, notre Parti s’est toujours intéressé à la construction et au remodelage du Parti, considérant cela comme une tâche "clé", le facteur décisif pour toutes les victoires de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, a fait savoir le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong.

Le travail du personnel est "l’élément essentiel de la clé de voûte", il faut se concentrer sur la construction d’un contingent de cadres, notamment stratégiques, dotés de la qualité, de la capacité et du prestige à hauteur des tâches; faire valoir l’exemplarité des cadres et membres du Parti, a-t-il souligné.

En entrant dans la nouvelle étape révolutionnaire, plus la situation est complexe, plus les tâches sont lourdes, plus il est nécessaire de construire un contingent de cadres à la fois vertueux et talentueux, dont la vertu sert de base.

La lutte contre la corruption est l’une des tâches particulièrement importantes de la construction et du remodelage du Parti. Au cours du dernier mandat, le travail de prévention et de lutte contre la corruption a connu des changements vigoureux et a été soutenu et plébiscité par les cadres, les membres du Parti et le peuple.

Cependant, c’est une lutte extrêmement difficile et compliquée qui ne laisse pas place à la subjectivité, l’autosatisfaction, à l’hésitation, à l’attente mais demande de de poursuivre les efforts cordonnés, énergiques, réguliers, continus, avec plus de détermination et d’efficacité, a-t-il demandé.

Avec une haute détermination politique, une participation active et synchrone de tout le système politique et de toute la société, le travail de prévention et de lutte contre la corruption durant le mandat du XIIIe Congrès du Parti devra connaître un nouveau pas en avant, plus fort, plus vigoureux et plus efficace. La corruption sera certainement enrayée, repoussée, ce qui contribuera à construire notre Parti et notre État de plus en plus sains et puissants, répondant aux exigences de l’œuvre révolutionnaire, à la confiance et aux attentes du peuple, a-t-il affirmé.

Selon le leader, la pensée directrice de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée est la fermeté et la persévérance dans l’application et le développement créatif du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh; la poursuite sans relâche de l’objectif d’indépendance nationale et du socialisme; la persévérance dans la ligne de rénovation du Parti; la persévérance dans les principes de la construction du Parti; l’assurance au mieux des intérêts nationaux sur la base des principes fondamentaux du droit international, de l’égalité, de la coopération et des avantages mutuels pour construire et défendre fermement la Patrie socialiste du Vietnam. Il s’agit d’une question de principe, d’une importance vitale pour notre régime, d’une base solide de notre Parti, qui ne tolère aucune fluctuation.

Dans le même temps, dans la stratégie globale de développement du pays, notre Parti a décidé de continuer à promouvoir de manière intégrale et synchrone l’œuvre de rénovation.

Toutes les lignes et politiques doivent vraiment provenir des aspirations, des droits et des intérêts légitimes du peuple, en prenant pour finalité le bonheur et le bien-être du peuple, en comptant sur le peuple pour construire le Parti, en resserrant les relations étroites entre le Parti et le peuple, en consolidant et en renforcent la confiance du peuple dans le Parti, l’État et le régime socialiste, a-t-il déclaré.

Le XIIIe Congrès marque un jalon, un tournant très importants, en tant que prémisse pour les prochains mandats pour réaliser avec succès les objectifs de développement stratégique du pays jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Pour réaliser ces objectifs, le Congrès a concrétisé 12 orientations stratégiques de développement national. Parmi lesquelles figure une grande nouveauté: Développer de l’homme sur tous les plans et construire une culture vietnamienne avancée imprégnée d’identité nationale; créer une percée dans la rénovation fondamentale et intégrale de l’éducation et de la formation, développer des ressources humaines de haute qualité, attirer et nommer des talents à des postes importants.



Le Congrès a déterminé que la force motrice et la ressource de développement importantes du pays consistent à susciter fortement le patriotisme, l’autonomie nationale, la force de grande union nationale et la volonté et la détermination à rendre le pays prospère et heureux, à promouvoir la synergie du système politique, de la culture et du peuple vietnamiens; maximiser les forces endogènes et tirer parti des forces exogènes, dans lesquelles les premières, notamment les ressources humaines, sont les plus importantes.



Dans l’atmosphère de joie et d’enthousiasme des célébrations du succès du XIIIe Congrès du Parti, du 91e anniversaire de la fondation du Parti, du nouveau printemps 2021, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, je tiens à envoyer aux compatriotes et soldats dans tout notre pays mes vœux de santé et de bonheur.

Avec une direction judicieuse, conforme aux lois; une association de la volonté du Parti et du cœur des gens; promouvant la force du bloc de grande union nationale, une forte volonté de dépassement et une grande détermination politique, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée réaliseront certainement de nouveaux exploits de développement pour l’objectif "le peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable et civilisé», s’avanceront fermement vers le socialisme, matérialiseront avec succès le souhait du grand Président Hô Chi Minh et les aspirations de toute la nation, a-t-il conclu. – VNA