Des fruits vietnamiens en Thaïlande. Photo: vneconomy.vn

Bangkok (VNA) – Ces derniers temps, l'ambassade du Vietnam en Thaïlande a mis en œuvre des mesures drastiques pour renforcer la coopération économique entre les deux pays, selon l’ambassadeur vietnamien Phan Chi Thanh.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur la diplomatie économique, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande a rappelé que les deux pays avaient convenu de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars d’ici 2025.



Actuellement, la Thaïlande est le 9e des 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total de plus de 13 milliards de dollars. Elle est en outre le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), avec un commerce bilatéral de 19,5 milliards de dollars en 2021 et de 10,6 milliards au premier semestre 2022, a précisé Phan Chi Thanh.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh. Photo: VNA





Parmi les activités organisées par l’ambassade pour promouvoir la diplomatie économique, le diplomate a insisté sur le forum tenu en juillet dernier qui avait réuni 40 sociétés de Vietnamiens de Thaïlande et des centaines d’entreprises au Vietnam, ainsi que le soutien de l’ambassade à la compagnie Thai VietJet pour ouvrir une ligne aérienne directe entre Bangkok et Phu Quoc.



Pour les temps à venir, l’ambassade continuera d’œuvrer pour promouvoir l’image du Vietnam auprès du milieu d'affaires thaïlandais, attirer des investissements thaïlandais au Vietnam, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l’agriculture de haute technologie, et augmenter les investissements vietnamiens en Thaïlande…, a affirmé l’ambassadeur.



L’ambassade du Vietnam continuera également à chercher à lever les obstacles à la coopération économique bilatérale, à favoriser la création d’une Association des entreprises vietnamiennes en Thaïlande, la fondation d’une Chambre de Commerce et d’Industrie vietnamienne en Thaïlande, a-t-il indiqué.-VNA