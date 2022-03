Le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Nen (droite) et Sadykov Timur Sirozhevich, consul général de Russie à Ho Chi Minh-Ville. Photo : https://www.sggp.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Russie souhaite intensifier la coopération avec les localités vietnamiennes, dont Ho Chi Minh-Ville est la priorité absolue, a déclaré le nouveau consul général de Russie à Ho Chi Minh-Ville, Sadykov Timur Sirozhevich, lors d’une rencontre avec le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Nen, le 14 mars.



Les entreprises russes souhaitent arriver à la ville pour discuter en détail de la coopération, a affirmé le diplomate russe.



Sadykov Timur Sirozhevich s’est engagé à faire de son mieux pour promouvoir davantage les relations entre la Russie et Ho Chi Minh-Ville, et a souhaité continuer à recevoir le soutien des dirigeants de la ville dans les temps à venir.



Pour sa part, Nguyen Van Nen a remercié la partie russe pour son soutien accordé à Ho Chi Minh-Ville dans sa lutte contre l’épidémie de COVID-19, exprimant son espoir que le diplomate russe continuerait à promouvoir la coopération entre la ville et les localités russes, contribuant à approfondir la coopération entre les deux pays.



Il a indiqué que la ville accordait une attention particulière aux sciences et technologies et souhaité attirer de l’investissement dans ce domaine.



Auparavant, le 11 mars, le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai a reçu le nouveau consul général de Russie à Ho Chi Minh-Ville, Sadykov Timur Sirozhevich.



Il a espéré que durant son mandat, le consul général suivrait son prédécesseur dans la promotion des relations de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et les localités russes, et servirait de passerelle pour resserrer la coopération bilatérale. -VNA