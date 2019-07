Mme Vo Thi Dung, secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, et Zhou Jiangyong, membre de la Permanence du Comité du Parti de la province chinoise du Zhejiang. Photo: VNA



Ho Chi Minh Ville (VNA) - Le 2 juillet, Mme Vo Thi Dung, secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu Zhou Jiangyong, membre de la Permanence du Comité du Parti de la province chinoise du Zhejiang, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hangzhou, en visite de travail au Vietnam.

Appréciant la visite de la délégation de la ville de Hangzhou, Mme Vo Thi Dung a déclaré que Ho Chi Minh-Ville attachait toujours une grande importance aux relations avec les localités chinoises en général et la province du Zhejiang, notamment la ville de Hangzhou. La mégapole du Sud a signé des accords de coopération avec 8 localités de Chine. La visite de la délégation chinoise contribuera étroitement à cette coopération, a-t-elle dit.

Selon elle, la ville fait des efforts pour se développer en une ville civilisée et moderne pour apporter une bonne vie aux populations, en se concentrant sur la résolution des problèmes relatifs à l’environnement, à la circulation, à la compétitivité…. Ho Chi Minh-Ville appelle et crée des conditions favorables pour les entreprises étrangères, y compris les entreprises chinoises à y investir, a-t-elle ajouté.

« Ho Chi Minh-Ville et Hangzhou, ainsi que la province du Zhejiang, pourront renforcer les échanges de coopération et exploiter le potentiel touristique des deux localités. En outre, Ho Chi Minh-Ville souhaite également apprendre l’expérience réussie du développement socio-économique de la ville de Hangzhou au cours des dernières années », a dit Mme Vo Thi Dung.

Zhou Jiangyong a déclaré que la délégation avait rencontré des entreprises chinoises investissant au Vietnam. Après avoir remercié l’administration de Ho Chi Minh-Ville et le gouvernement du Vietnam d’avoir créé des conditions favorables pour que les entreprises bien mènent leurs activités au Vietnam, en particulier dans les domaines de la fabrication, des services et du tourisme. Il a également demandé aux entreprises chinoises de respecter la loi et la culture vietnamiennes, contribuant ainsi à développer les relations entre les deux parties.

Selon Zhou Jiangyong, la délégation a été impressionnée par le développement de Ho Chi Minh-Ville avec sa vie vibrante, en particulier par sa beauté dans la nuit. Les deux localités présentent de nombreuses similitudes dans le processus de développement, a-t-il dit, espérant que, dans les années à venir, Ho Chi Minh-Ville et la ville de Hangzhou, et plus généralement la province du Zhejiang, renforceront les échanges de personnes, les échanges culturels, et favoriseront la coopération économique. -VNA