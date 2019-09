Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoi, Hoang Trung Hai (droite) remet l’Ordre de l'amitié à l'ambassadeur Bertrand Lortholary. Photo: VNA



Paris (VNA) – Le Vietnam attache toujours une grande importance à la position et au rôle de la France dans sa politique étrangère, et s'efforcera de promouvoir ses relations d'amitié et de coopération avec l'Hexagone dans les années à venir.



C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoi, Hoang Trung Hai, actuellement en visite de travail en France, lors de la cérémonie de célébration du 74ème anniversaire de la Fête nationale du Vietnam tenue le 17 septembre à Paris.



Hoang Trung Hai a souligné que la coopération entre Hanoï et la région Île-de-France était "exemplaire", comme l'a estimé le Premier ministre français Edouard Philippe lors de sa visite au Vietnam en novembre 2018.



Après 30 ans de coopération, la capitale vietnamienne a obtenu des résultats impressionnants en matière de planification et de gestion urbaines, de préservation du patrimoine du Vieux quartier et de développement des métiers artisanaux. Les deux localités déploieront bientôt des projets de coopération dans de nouveaux domaines prometteurs tels que pépinières de start-up, lutte contre la pollution de l’air et prévention du changement climatique.



A cette occasion, au nom du président du Vietnam, le secrétaire du Comité municipal du Parti Hoang Trung Hai a remis l’Ordre de l'amitié à l'ambassadeur Bertrand Lortholary pour ses contributions à la promotion des relations entre le Vietnam et la France.

Cette noble distinction est une reconnaissance du Vietnam pour les efforts remarquables déployés par l’ambassadeur Bertrand Lortholary en tant que passerelle contribuant au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, a-t-il affirmé.



Pour sa part, l’ambassadeur Bertrand Lortholary a souligné que son mandat de trois ans au Vietnam lui avait permis de contribuer à approfondir l'amitié et la coopération bilatérale. Les deux pays ont des liens historiques et culturels de longue date, de nombreux intérêts similaires et de grands potentiels pour élargir leur coopération.

Lors de cette cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en France Nguyen Thiep a remis des prix à trois journalistes et photographes français dans le cadre du Concours national d’écriture d'œuvres journalistiques sur le Vietnam des auteurs étrangers en 2018. Avec 8 types de presse, le concours a attiré un millier de participants avec des œuvres journalistiques en 13 langues. Le jury a remis des prix à 90 meilleures œuvres dont 8 premiers prix, 17 deuxièmes prix, 25 troisièmes prix et 10 prix d’encouragement.

Le même jour, une cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam a eu lieu à l’hôtel Sheraton, à Bratislava, en Slovaquie. L’événement a vu la participation de 200 invités, représentants des ministères, secteurs, délégations diplomatiques et de la communauté des Vietnamiens en Slovaquie.

A cette occasion, l’exposition "Affiches de propagande du Vietnam pour la période 1945–2000" a ouvert ses portes le 7 septembre à Bratislava, en présence de quelque 200 invités. L’événement présente quelque 80 affiches de propagande provenant de la collection de l’architecte italien Francesco Augusto Razetto.

Placée sous les auspices de l’ambassade du Vietnam en Slovaquie, en coordination avec la Fondation tchèque Eleutheria et le ministère slovaque de la Culture, cette exposition se poursuit jusqu’au 22 septembre. -VNA