L'ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyen Tat Thanh (2e de gauche) et la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beazley. Photo: VNA

Sydney (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyen Tat Thanh a effectué les 4 et 5 mai, une visite de travail dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud pour promouvoir la coopération entre des localités vietnamiennes et cet État, le plus peuplé d'Australie.

Durant son séjour, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a rendu des visites de courtoisie à la gouverneure Margaret Beazley, au président de la Chambre des représentants de l'État Jonathan O'Dea, au vice-président du Sénat de l'État Wes Fang, au chef de l'opposition Chris Minnes.

L'ambassadeur vietnamien a aussi rencontré le juge en chef Andrew Bell, le maire adjoint de Sydney Jess Scully, le PDG multiculturel Joseph La Posta et des représentants d’agences d'investissement, d'entreprises. Il a également visité l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud et l'Université de technologie de Sydney.

La gouverneure Margaret Beazley a hautement apprécié les résultats de la coopération Vietnam-Australie dans de nombreux domaines, malgré l’impact du COVID-19, créant une dynamique pour porter les relations des deux pays à une nouvelle hauteur et élargir les opportunités de coopération entre la localité la plus peuplée d'Australie et le Vietnam.

La Nouvelle-Galles du Sud attache une grande importance à sa coopération avec les localités du Vietnam et se coordonnera étroitement avec la partie vietnamienne dans l’organisation des activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (1973-2023), a souligné Mme Beazley

Elle a également déclaré être prête à accueillir des délégations vietnamiennes de haut rang pour visiter son l'État, ainsi qu’à effectuer des visites dans des localités vietnamiennes pour promouvoir une coopération intégrale entre les deux parties.

L'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a suggéré à la dirigeante de l’État australien de prêter une grande attention aux domaines potentiels, tels que le commerce, l'investissement, le tourisme, l'éducation, les sciences, les technologies, l'innovation et l'entrepreneuriat.

Il a également suggéré de lancer et mettre en œuvre dans les meilleurs délais un programme d'action pour mettre en œuvre le protocole d'accord de coopération avec Ho Chi Minh-Ville (signé en 2019), et d’élargir la coopération avec d'autres localités vietnamiennes.

Des dirigeants parlementaires de la Nouvelle-Galles du Sud se sont déclarés réjouis du développement vigoureux des relations entre l'Australie et le Vietnam, notamment le canal de coopération et d’échange entre les deux organes législatifs avec la contribution des associations de députés d’amitié des deux pays.

Le président de la Chambre des représentants de l'État Jonathan O'De a souligné que les deux pays partagent de nombreuses similitudes et qu’ils poursuivront la tendance du développement intégral, créant une base pour une coopération efficace entre la Nouvelle-Galles du Sud et les localités vietnamiennes. De son côté, le vice-président du Sénat, Wes Fang a déclaré que les organes législatifs des deux pays avait coopéré étroitement dans le cadre du Forum parlementaire d’Asie-Pacifique et qu’il soutenait la connexion entre les parlementaires de la Nouvelle-Galles du Sud et des localités vietnamiennes.

Lors des rencontres avec le maire adjoint de Sydney, Jess Scully et le PDG multiculturel Joseph La Posta, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a exprimé sa gratitude pour l'attention et le soutien accordés par les autorités locales à la communauté vietnamienne dans ce pays avant de suggérer à la partie australienne de favoriser et d'encourager la vulgarisation de la culture et de la langue vietnamiennes en Nouvelle-Galles du Sud.

En recevant des représentants d'organismes d'investissement et d'entreprises, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a souligné sa volonté de promouvoir davantage la coopération entre les localités vietnamiennes et la Nouvelle-Galles du Sud dans le commerce et l'investissement.

Il a suggéré à l’Etat australien, avec ses atouts divers dans de nombreux domaines, de renforcer la connectivité et d'élargir les opportunités de coopération et d'investissement au Vietnam dans un avenir proche. -VNA