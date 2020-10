Le président de la VCCI, Vu Tien Loc, lors du 3e forum annuel des affaires Indo-Pacifique le 28 octobre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre de commerce des États-Unis (US Chamber of Commerce) ont organisé le 3e forum des affaires Indo-Pacifique le 28 octobre à Hanoï.

Les 1re et 2e éditions de ce forum ont eu lieu respectivement à Washington (aux Etats-Unis) en 2018 et à Bangkok (en Thaïlande) en 2019.

Lors de l’ouverture du forum, le président de la VCCI, Vu Tien Loc, a dit que le milieu des affaires Indo-Pacifique jouait un rôle important pour le pilier économique de la Stratégie Indo-Pacifique annoncée en 2017 par le président américain Donald Trump.

Ce forum est ainsi l’un des activités les plus importantes où les officiels, les décideurs politiques et les partenaires promeuvent ensemble la prospérité en Indo-Pacifique, a-t-il souligné.

Le vice-président de l’US Chamber of Commerce, Charles Freeman, a remarqué que l’environnement des affaires était tout à fait différent cette année car les entreprises avaient dû procéder à de grands changements.

Selon lui, les Etats-Unis avaient un rôle important dans le développement économique du Vietnam au cours de ces 25 dernières années. Il s’est déclaré convaincu que les Etats-Unis et les autres pays dans la région Indo-Pacifique continueraient de jouer un rôle important sur la voie de faire du Vietnam un pays développé d’ici 2045.

Enfin, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a souligné que ce forum était une excellente occasion pour les entreprises et les investisseurs dans la région de partager des idées, de se renseigner sur les opportunités et les défis pour établir de nouveaux partenariats et coopérations.-VNA