Des produits vietnamiens et chinois présentés lors de la conférence. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) – Près de 100 entreprises chinoises en provenance du Zhejiang, de Tianjin, de Shanghai, de Pékin et du Yunnan et 138 sociétés vietnamiennes se sont réunies lors d'une conférence internationale sur l'exportation et le commerce qui a eu lieu le 19 novembre dans la ville de Lao Cai, province éponyme septentrionale du Vietnam.

La Chine est le plus grand fournisseur de produits au Vietnam et le deuxième débouché de produits vietnamiens. De son côté, le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le 8e au monde.

L’année dernière, le commerce bilatéral a atteint 133,09 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 13,82%, dont 48,9 milliards d’exportations vietnamiennes (+17,95%).

La conférence est une bonne occasion pour des exportateurs, importateurs, fournisseurs vietnamiens de services logistiques de nouer des liens avec des entreprises chinoises, a déclaré Ha Duc Binh, directeur du Centre provincial de promotion du commerce et de l'industrie de Lao Cai.

Panorama de la conférence organisée par Lao Cai et le Zhejiang . Photo: VNA

Lors de la conférence, des représentants de Lao Cai et de la ville de Hangzhou, province chinoise du Zhejiang, ont présenté des potentiels et atouts de leurs localités, affirmant le rôle de passerelle de la province de Lao Cai dans le développement des liens entre entreprises des deux pays.

Selon le Département général des douanes du Vietnam, les échanges commerciaux entre des localités vietnamiennes et le Zhejiang (Chine) ont atteint 8,11 milliards de dollars en 2020, dont 2,02 milliards d’exportations vietnamiennes. -VNA