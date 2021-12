Dinh Tien Dung, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dinh Tien Dung, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a reçu le 16 décembre dans la capitale, une délégation du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), en visite de travail au Vietnam.

Il a souligné que le Vietnam et l'ex-Union soviétique et la Russie d’aujourd’hui entretiennent de bonnes relations traditionnelles. Le projet hydroélectrique de Hoa Binh revêt une signification symbolique pour ces relations. C’est un projet d’envergure débutant le processus de modernisation et d'industrialisation du Vietnam.

Plus tard, les deux parties ont coopéré dans le domaine du pétrole et du gaz. La Russie a aidé le Vietnam à ouvrir une nouvelle industrie, qui apporte une grande contribution à l'économie nationale, à la défense et à la sécurité nationales, et aussi à la garantie de la souveraineté nationale sur la mer et les îles.

Leonid Kalachnikov, vice-président du Parti KPRF, président de la Commission des questions de la Communauté des États indépendants, de la liaison eurasienne et des Vietnamiens d'outre-mer de la Douma d'État russe, a affirmé que les relations bilatérales entre le Vietnam et la Fédération de Russie se développaient bien.

Il a suggéré que les dirigeants de la ville de Hanoï prête une grande attention à la promotion de la mise en œuvre du projet de construction de la Maison de Moscou à Hanoï.



A cette occasion, Dinh Tien Dung a remercié le Parti communiste de la Fédération de Russie pour avoir décerné le 15 décembre le prix Lénine au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. C'est une reconnaissance de l'affection du KPRF pour le secrétaire général Nguyen Phu Trong, mais aussi pour le processus du Renouveau du Vietnam. -VNA