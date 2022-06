L'ambassadeur, chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UE Nguyen Van Thao (droite) et Janusz Wojciechowski, haut-commissaire européen à l'agriculture. Photo : VNA

Bruxelles (VNA) - L'ambassadeur, chef de la délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE) Nguyen Van Thao a eu le 1er juin une séance de travail avec Janusz Wojciechowski, haut-commissaire européen à l'agriculture pour échanger et promouvoir la coopération agricole entre le Vietnam et l'UE dans un proche avenir.

Nguyen Van Thao a affirmé que la coopération agricole jouait un rôle important et était l'un des piliers des relations entre les deux parties, en particulier dans le contexte où le monde et la région faisaient face à un défi croissant de sécurité alimentaire. Le Vietnam et l'UE ont un grand potentiel de coopération dans l’agriculture car l'UE renforce son autonomie stratégique, diversifie ses sources d'approvisionnement et assure la sécurité alimentaire tandis que le Vietnam a un grand potentiel dans l’agriculture et de grands avantages apportés par l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

L'ambassadeur Nguyen Van Thao a proposé que l'UE renforce le partage d'informations et d'expériences, soutienne le Vietnam dans l’élaboration de politiques et de modèles de développement agricole vert, moderne et efficace ; soutienne le renforcement des capacités du Vietnam, y compris le soutien au développement des infrastructures et des ressources humaines, l'assistance technique et le transfert de technologie ; aide le Vietnam à développer des normes techniques agricoles proches des normes internationales ; accroisse les investissements au Vietnam dans l'agriculture de haute technologie, l'agriculture intelligente, la transformation des produits agricoles destinés à l'exportation. Il a demandé d'assister le Vietnam dans l'adaptation et l'atténuation des impacts des changements climatiques sur les activités agricoles ; dans la mise en œuvre des engagements sur la réduction des émissions, la protection de l'environnement, etc., notamment les engagements pris lors de la 26e Conférence des Nation Unies sur les changements climatiques (COP26).

Photo d'illustration : VNA



Le haut-commissaire européen à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam, ainsi que les relations Vietnam-UE, considérant le Vietnam comme un partenaire important et potentiel pour élargir la coopération. Janusz Wojciechowski va conduire une délégation d'entreprises de l'UE opérant dans le secteur agricole à se rendre au Vietnam pour rechercher des opportunités et promouvoir davantage la coopération agricole Vietnam-UE.



Janusz Wojciechowski a très partagé les propositions de coopération agricole soulevées par l'ambassadeur Nguyen Van Thao, notamment en soutenant le Vietnam dans l’édification d'un modèle agricole moderne et le transfert de technologies de production biologique pour les petits et moyens producteurs agricoles.

En outre, les deux parties doivent continuer à travailler en étroite collaboration pour promouvoir davantage le commerce des produits agricoles. L'UE est également prête à aider le Vietnam à répondre au changement climatique dans l'agriculture, à réduire les émissions, à protéger l'environnement et à atteindre les objectifs fixés car ce sont des questions qui nécessitent une coopération au niveau mondial.

Il a espéré que sa prochaine visite au Vietnam discutera de mesures spécifiques pour promouvoir une coopération agricole substantielle entre le Vietnam et l'UE. -VNA