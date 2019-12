Quang Ninh, 2 décembre (VNA) - Des solutions pour accroître la connectivité entre destinations touristiques de deux villes vietnamiennes et de trois villes chinoises ont été présentées le 2 décembre lors d’un forum tenu dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Des visiteurs à un stand de la Foire internationale du tourisme entre le Vietnam et la Chine. Photo : VNA la Foire internationale du tourisme entre le Vietnam et la Chine. Photo : VNA

Les autorités des villes d’Ha Long et Mong Cai du Vietnam et de Dongxing, Guilin, et Man Zhou Li de Chine, ont participé à l'activité, qui faisait partie de la Foire internationale du tourisme entre le Vietnam et la Chine.

Les participants ont proposé de lancer de nouveaux circuits touristiques reliant les villes, d'améliorer la qualité des services et des ressources humaines du secteur des loisirs, d'intensifier la promotion du tourisme et la gestion par l'État de cette branche.

À cette occasion, un protocole d'accord sur la connectivité touristique entre les cinq villes a été signé.

Quang Ninh, seule province vietnamienne à avoir une frontière terrestre et maritime avec la province du Guangxi, est le pont qui relie la Chine non seulement au Vietnam, mais également à d'autres pays de l'Asie du Sud-Est.

Ces cinq dernières années, le secteur du tourisme de la province a enregistré une croissance annuelle moyenne de 11%. Au cours des 10 premiers mois de 2019, Quang Ninh a accueilli 11,7 millions de visiteurs, dont 4,2 millions d'étrangers. - VNA