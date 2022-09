Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l’assistant au ministre des Affaires étrangères de l'Égypte Ayman Aly Kamel Aly. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 9 septembre à Hanoï l’assistant au ministre des Affaires étrangères de l'Égypte Ayman Aly Kamel Aly, à l'occasion de sa visite au Vietnam et sa participation à la 9e Consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations d’amitié traditionnelle et souhaitait promouvoir davantage la coopération multiforme avec l'Égypte.

Il s'est félicité de l'évolution positive des relations bilatérales ces derniers temps, notamment en politique - diplomatie, commerce, éducation - formation.

Il a suggéré que les deux parties promeuvent la coopération en matière de commerce et d'investissement afin de parvenir bientôt à l'objectif de porter le commerce bilatéral annuel à un milliard de dollars ; et accélèrent leur coopération dans le tourisme, la culture, l'éducation et la formation.

Ayman Aly Kamel Aly, de son côté, a affirmé que l'Égypte attachait toujours une grande importance et souhaitait approfondir les relations d'amitié traditionnelles avec le Vietnam. Le ministère égyptien des Affaires étrangères coordonnera étroitement avec son homologue vietnamien dans les efforts d’améliorer l'efficacité de la coopération dans le commerce, les investissements, les transports, le tourisme, l'éducation et la formation, etc.

Auparavant, dans la matinée du 9 septembre, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hieu et Ayman Aly Kamel Aly avaient coprésidé la 9e Consultation politique ministérielle.

Les deux parties se sont félicitées de l'évolution positive de la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Égypte, ont convenu de nombreuses mesures pour resserrer la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et promouvoir les relations entre les deux pays dans la politique et la diplomatie, l’économie et le commerce, l’investissement, la culture, les sports, le tourisme, l’éducation et la formation.

Les deux parties ont également discuté de questions régionales et nationales d'intérêt commun. - VNA