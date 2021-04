Hôtel Saigon - Morin à Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre). Photo: Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - À l’occasion de son 120e anniversaire, l’hôtel Saigon - Morin du groupe Saigontourist lance une campagne de promotions jusqu’au 30 juin.

Ces programmes promotionnels comprennent des chambres à partir de 899.000 dôngs/nuit, le petit-déjeuner buffet à partir de 160.000 dôngs/personne et un menu à partir de 220.000 dôngs/ personne. Dans le même temps, l’hôtel propose également un programme spécial de type MICE pour des séminaires et autres conférences. Il comprend la chambre Premium City Deluxe, à partir de 999.000 dôngs/nuit (pour les groupes jusqu’à 100 personnes, une réservation minimum de 35 chambres et un dîner de gala à 300.000 dôngs/ personne).



L’hôtel le plus ancien



En choisissant Saigon - Morin, les voyageurs auront la possibilité de vivre dans un espace ancien et légendaire et de découvrir une large variété de services et d’équipements haut de gamme. Conservé dans le style colonial français, l’hôtel propose des chambres entièrement équipées avec une superficie allant de 40 m² à 120 m². Toutes les salles de bains sont pavées de marbre. Les chambres offrent de belles vues sur le centre-ville de Huê.



Avec son patrimoine culturel et historique, le Saigon - Morin possède une position particulière qu’aucun autre établissement d’hébergement à Huê ne peut égaler. Il semble que chaque recoin à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôtel a le souffle des siècles passés.

Grâce à une situation géographique et historique privilégiée et à la beauté de son architecture, l’hôtel fait partie des 27 œuvres architecturales typiquement françaises à Huê qui doivent être protégées. C’est également l’un des cinq hôtels les plus anciens du Vietnam et le plus ancien hôtel du centre et des hauts plateaux. Saigon - Morin a reçu et servi de nombreuses personnalités du monde entier. Parmi eux figurent le cinéaste Charlie Chaplin, qui séjourna à l’hôtel à l’occasion de sa lune de miel avec sa fiancée en 1936 ou l’écrivain français André Malraux.



De nombreuses personnalités politiques y ont également séjourné, comme le Premier ministre français François Fillon (2009), le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Lim Chae Jung (2008), la politicienne norvégienne Anne Marit Bjørnflaten (2008), ou encore Madame Bernadette Chirac (2004). Des milliers de touristes francophones et d’expatriés ont également choisi l’hôtel Morin. L’établissement est également le principal lieu de Huê pour organiser des conférences internationales et nationales.



Avant de vous enregistrer à l’hôtel, prenez quelques minutes pour vous arrêter à la réception afin d’admirer le buste en bronze de Wladimir Morin, fondateur français qui a donné son nom à l’hôtel. La statue a été financée par ses petits-enfants en 1997. En déambulant dans les couloirs de l’hôtel et en contemplant 500 précieuses photos exposées un peu partout, on ressent comme un retour dans le passé.



Vous découvrez aussi pourquoi le restaurant-jardin "Le Rendez- Vous" a été élu parmi les 100 meilleurs lieux culinaires du pays. Les gastronomes ne manqueront pas de s’asseoir au restaurant "Le Royal" conçu selon l’architecture royale de la dynastie des Nguyên au XIXe siècle. Ici, vous pourrez savourer une large gamme de plats impériaux. -CVN/VNA