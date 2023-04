Hanoi (VNA) - Saigon-Morin, dans la province Thua Thiên-Huê (Centre), a fêté le 26 mars ses 122 ans. C’est un événement majeur pour un des plus anciens hôtels du Vietnam.

Situé dans un emplacement privilégié avec quatre façades donnant sur les intersections de Lê Loi - Hùng Vuong, Hoàng Hoa Tham - Truong Dinh, à côté du pont Truong Tiên et de la romantique rivière des Parfums, l’hôtel Saigon-Morin (membre du groupe Saigontourist) est une étape idéale pour les touristes à chaque fois qu’ils visitent l’ancienne cité impériale. Il compte actuellement 180 chambres luxueuses, confortables et modernes, impressionnantes par leur style architectural colonial français. Il offre une large gamme de services en termes de restaurants et salles de conférences. En y séjournant, ses clients connaîtront de nombreuses expériences intéressantes.

Son histoire commença en 1901 lorsque Henri Bogaert, propriétaire de la briqueterie et de la tuilerie de Long Tho, mit en chantier le “Grand Hôtel de Huê”. À cette époque-là, en plus de servir les touristes, le Saigon-Morin assumait également le rôle de “maison d’hôtes” du gouvernement du Sud et du protectorat français. Il est rapidement devenu le centre commercial, culturel et touristique de la cité impériale de Huê pendant la dynastie des Nguyên (1802-1945).

En 1904, la tempête de l’Année du Dragon causa de graves dégâts à cet hôtel. M. Bogeart le répara et en céda la propriété au bourgeois A. Guérin. En 1907, il fut transféré aux frères Morin, prenant le nom de “Morin Frère” (l’hôtel des frères Morin). Le nom Morin est toujours associé à l’histoire de l’hôtel.

Depuis octobre 2002, le Saigon - Morin a amélioré un certain nombre d’éléments, atteignant le standard d’un hôtel 4 étoiles. En juin 2004, il a été modernisé avec un étage supplémentaire, un grand hall, une salle à manger royale, un restaurant de style européen et asiatique, un restaurant en plein air, une galerie marchande, un espace massage et sauna et une salle de sport avec piscine.

Défilé de personnalités

En séjournant à l’hôtel, les visiteurs ont la possibilité d’admirer des centaines de peintures et de photos anciennes sur l’histoire de la ville de Huê du début du XXe siècle et sur les 122 ans de son histoire dont celles de Charlie Chaplin et de sa femme qui y passèrent leur lune de miel en avril 1936 dans une chambre nommée plus tard Charlie Chaplin.

Ce lieu a également accueilli et servi des chefs d’État du monde tels que le Premier ministre français François Fillon (en 2009), le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Lim Chae Jung (en 2008), la présidente du Parlement norvégien Anne Marit Bjørnflaten (en 2008), l’épouse du président français Bernadette Chirac (en 2004)... Dans cet établissement, des conférences d’envergure nationale comme internationale ont été organisées. Récemment, lors du tournoi VnExpress Marathon Huê 2023, l’hôtel a accueilli près de 200 coureurs.

Une des meilleures adresses gastronomiques

Afin de promouvoir la valeur du plus ancien hôtel du Vietnam, le Saigon-Morin sera encore modernisé pour devenir un hôtel 5 étoiles avec une architecture classique unique dans la région Centre du pays.

La restauration est l’un des services haut de gamme de l’hôtel Saigon-Morin. Il se concentre sur la décoration de la salle de banquet, la décoration des plats pour créer de la nouveauté et de l’attrait pour les convives, appliquant régulièrement des promotions pour les mariages et les fêtes d’entreprise adaptées à chaque période de l’année. Il dispose actuellement de trois salles de banquet et de jardins spécialisés dans l’organisation des mariages, réceptions d’apparats, anniversaires, buffets, conférences de presse, événements internationaux... Les salles de banquet peuvent accueillir de 50 à 500 convives, les salles de conférence de 10 à 250, salles VIP de 10 à 30, avec bar, salon de massage, boutiques...

Avec un espace jardin scintillant de chandelles, de luxe et de romantisme, le restaurant “Le Rendez-vous” est l’endroit idéal pour déguster le buffet du petit déjeuner, qui a été sélectionné par le critique gastronomique Steven Downes comme l’un des 100 lieux culinaires à visiter.

Service premium à prix réduit

À l’occasion de son 122e anniversaire (26 mars), l’hôtel Saigon-Morin a lancé une promotion pour les réservations de chambres avec des prix à partir de 1.220.000 VND/nuit, un menu repas convivial à partir de seulement 270.000 VND/personne et le petit-déjeuner à 180.000 VND/personne.

Avec le slogan “Architecture coloniale - Hôtel historique- Hospitalité vietnamienne”, le Saigon-Morin diversifie constamment ses produits et services pour apporter aux clients des expériences au-delà de l’attente ordinaire.-CVN/VNA