Des touristes à Hoi An. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Un programme de présentation du tourisme vietnamien dans trois villes japonaises que sont Sapporo, Kanagawa et Tokyo se déroulera du 6 au 15 septembre, a-t-on appris de l’Administration nationale du tourisme.

Le Japon est actuellement le 3e marché touristique du Vietnam, après la Chine et la République de Corée. En 2018, le Vietnam a accueilli plus de 826.600 touristes japonais, une hausse de 3,6% sur un an. Ces sept derniers mois, le nombre de touristes japonais au Vietnam a augmenté de 12,9% en variation annuelle.

Les Japonais aiment expérimenter la culture vietnamienne, visiter des patrimoines mondiaux et aller à la plage. Ils souhaitent visiter Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hue, Da Nang, Quang Ninh…, des localités abritent de nombreux sites touristiques reconnus, certains mondialement. Le Vietnam ambitionne d’accueillir en 2020 un million de touristes japonais.

Le Vietnam continue de renforcer ses activités de promotion touristique à travers la Foire annuelle touristique du Japon JATA, des présentations du tourisme vietnamien dans de grandes villes japonaises, l’organisation de foires vietnamiennes au Japon la présentation de ses articles artisanaux, de sa tunique traditionnelle, de ses marionnettes sur eau…

Dans le futur, le Vietnam ciblera les touristes disposant d'un fort pouvoir d'achat, les touristes âgés… et renforcera la publicité sur le tourisme maritime et patrimonial.

A l’inverse, les Vietnamiens sont de plus en plus nombreux à voyager au Japon. En 2018, ils ont été près de 390.000. - VNA