Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce est prêt à se coordonner avec l'ambassade d'Argentine au Vietnam pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, a affirmé le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai.

Lors d’une rencontre avec le nouvel ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Luis Pablo Maria Beltramino, Do Thang Hai, a estimé qu’en 2020, malgré les difficultés de l'épidémie de COVID-19, le commerce bilatéral avait encore atteint 3,95 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,3% par rapport à 2019. L'Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, après le Brésil et le Mexique.

Do Thang Hai a espéré que l'ambassadeur et l'ambassade argentins au Vietnam continueront de travailler en étroite collaboration pour fournir des informations aux entreprises vietnamiennes afin qu'elles puissent accéder au marché argentin, équilibrant progressivement la balance commerciale bilatérale entre les deux parties.

Luis Pablo Maria Beltramino a affirmé qu'il s'efforcerait de résoudre les problèmes du commerce bilatéral et de promouvoir les échanges multisectoriels entre les deux pays.

Les deux parties sont convenues de tenir la 7e session du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technologique en 2021.

Les produits d’exportation du Vietnam vers l'Argentine sont les téléphones et accessoires; les ordinateurs, les produits et composants électroniques; la chaussure; d’outils et de pièces de rechange; les matières premières pour textile, cuir et chaussures ...



En échange, le Vietnam importe principalement d'Argentine de toutes sortes d'aliments pour animaux et de matières premières; le maïs; le coton de toutes sortes; le soja; les graisses et huiles animales ...



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en février 2021, le commerce bilatéral a atteint 440 millions de dollars, en baisse de 3,22% sur un an. -VNA