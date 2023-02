Photo: tuoitre.vn

Hanoï (VNA) – Des fournisseurs vietnamiens de services touristiques dont Vinwonders et Sun World, viennent de signer des accords de coopération avec la plate-forme Klook pour effectuer des campagnes de publicité en 2023.Ces campagnes ciblent notamment les voyageurs libres en République de Corée et en Inde et visent à stimuler la demande sur les marchés singapourien, thaïlandais, malaisien et taïwanais, en améliorant la connaissance des touristes sur les destinations remarquables au Vietnam.Selon l'Office général des statistiques, en janvier, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a été de 871.200. Cette année, le pays table sur environ 110 millions de visiteurs, dont 8 millions d'étrangers, pour une recette totale d'environ 650.000 milliards de dongs (27,3 milliards de dollars). -VNA