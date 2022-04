L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh s'exprime lors du séminaire de promotion du tourisme vietnamien à Francfort. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Des lignes aériennes reliant le Vietnam et l’Allemagne, des destinations et forfaits touristiques au Vietnam ont été présentés lors d’un séminaire organisé le 20 avril à Francfort par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le groupe Thien Minh.

Los du séminaire, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh a déclaré se réjouir du développement vigoureux du partenariat stratégique bilatéral la dernière décennie.

Photo : VNA

Malgré l’impact du COVID-19, le Vietnam est devenu le première partenaire commercial de l’Allemagne au sein de l’ASEAN et l’Allemagne est toujours le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). La coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement a connu des progrès remarquables, notamment après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA).

Les entreprises allemandes s'intéressent de plus en plus au Vietnam, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies vertes, de l'économie numérique et du développement durable, de l'environnement…, a souligné le diplomate vietnamien.

Sur le plan touristique, le Vietnam est actuellement l’une des destinations préférées des Allemands. Les voyages entre les deux pays sont promus lorsque la plupart des mesures préventives contre le COVID-19 au Vietnam et en Allemagne ont été assouplies. Le Vietnam a rétabli la politique d'exemption de visa à court terme pour les citoyens allemands et a lancé des politiques favorisant la connexion des entreprises allemandes avec des partenaires vietnamiens.

Le gouvernement vietnamien s’engage à créer des conditions favorables aux touristes et entreprises allemands et internationaux au Vietnam, a affirmé l’ambassadeur Vu Quang Minh.

Une représentante de Vietnam Airlines a annoncé l’intention de sa compagnie de rouvrir tous les vols internationaux à partir de juillet, dont ceux à destination en Allemagne qui est l’un de ses six premiers marchés. -VNA