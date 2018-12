Des touristes étrangers visitant Ninh Binh. Photo: VNA





Koweït (VNA) - Un séminaire sur la promotion du tourisme vietnamien au Koweït a été conjointement organisé le 12 décembre par l’ambassade du Vietnam au Koweït et la Chambre de commerce et d’industrie de ce pays au Moyen-Orient.



Près de 30 agences de voyage du Koweït et des représentants d’Emirates Airlines et de Qatar Airways - deux grands transporteurs du Moyen-Orient qui exploitent des vols à destination du Vietnam, ont participé à cet événement.



Lors du séminaire, le représentant du voyagiste vietnamien Vietravel a informé les participants du potentiel et de la croissance du tourisme vietnamien au fil des années, ainsi que des services touristiques répondant aux demandes des visiteurs du Koweït et d’autres pays du Golfe.



Des représentants d’Emirates Airlines et de Qatar Airways ont présenté leurs vols à destination du Vietnam, ainsi que la possibilité d’offrir des tarifs réduits pour les voyages au départ du Koweït.



L'événement faisait partie d'une série d'activités organisées par l'ambassade du Vietnam visant à exploiter le marché touristique de haute qualité du Koweït, d'une valeur de 13 milliards de dollars par an.



Après le séminaire, l’ambassade du Vietnam coopérera avec Vietravel et l’agence de voyage koweïtienne Souk Safa pour organiser des événements visant à présenter le tourisme, la cuisine et la musique du Vietnam aux Koweïtiens. -VNA