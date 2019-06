Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien au séminaire de promotion du tourisme du Vietnam organisé le 26 juin à Séoul. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Dans le cadre du Festival du tourisme et la culture du Vietnam en République de Corée, un séminaire de promotion du tourisme du Vietnam a été organisé le 26 juin à Séoul.

S’exprimant à cet évènement, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien a exprimé sa satisfaction devant la coopération bilatérale ces dernières années, notamment dans l’organisation des Journées culturelles du Vietnam en République de Corée, contribuant à l’intensification de l’amitié entre les deux pays et à l’attraction de plus de touristes sud-coréens au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien favorise toujours les activités des investisseurs et voyagistes sud-coréens au Vietnam, a-t-il souligné.

Le Vietnam a accueilli près de 3,5 millions de visiteurs sud-coréens (+44,3% sur un an) en 2018 et 1,8 million (+22,4%) au cours des cinq premiers mois de 2019. Ainsi, la République de Corée est le 2e grand marché de voyageurs au Vietnam.

Ces dernières années, le secteur touristique du Vietnam a connu des progrès notables, en témoigne la présence des groupes hôteliers internationaux de premier rang mondial comme Lotte, Accor, Intercondinental…et le développement fort des groupes vietnamiens spécialisés dans le tourisme, l’hôtellerie, l’aviation civile comme Sungroup Vinpearl, FLC, Vietjet Air…

De nombreuses destinations au Vietnam figurent dans des classements réputés de CNN, BBC, TripAdvisor, Telegraph… En particulier, en 2017 et 2018, le Vietnam a été classé par World Travel Awards dans le top des premières destinations en Asie. -VNA