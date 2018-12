Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Dang Viet Dung (gauche), et l’ambassadeur vietnamien en France Nguyen Thiep. Photo: Toquoc

Hanoï (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en France a apprécié le développement économique dynamique de Da Nang au cours de ces dernières années, ainsi que ses efforts dans la promotion du tourisme sur les marchés européens.



Une délégation du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Da Nang, conduite par le vice-président du Comité populaire municipal Dang Viet Dung, a eu le 3 décembre (heure locale) une séance de travail avec l’ambassade du Vietnam en France.



Lors de la réunion, Dang Viet Dung a présenté des potentiels, des points forts et des opportunités d’investissement afin de développer le commerce et le tourisme dans sa localité, soulignant que cette ville côtière saluait toujours les investissements étrangers dans les infrastructures telles que les ports maritimes, la logistique, les technologies modernes et le tourisme.



Le vice-président du Comité populaire de Da Nang a également informé l’ambassadeur vietnamien Nguyen Thiep du programme de promotion du tourisme de Da Nang et d’autres provinces au Centre du Vietnam dans certains pays européens, dont la France.



L’ambassadeur Nguyen Thiep a déclaré que les entreprises françaises s’intéressaient aux perspectives d’investissement à Da Nang et, plus généralement, au Vietnam. Les entreprises françaises ont des avantages en termes d’économie numérique, de start-up, d’industrie des ports maritimes et de logistique, en conformité avec des potentiels de développement socio-économique de Da Nang.



Dang Viet Dung a souhaité acquérir des expériences françaises dans le développement de l’économie numérique, la start-up, les technologies modernes, les technologies de l'information et l’exportation de logiciels, dans le but de bien préparer le Sommet de la Francophonie 2021 à Da Nang.-CPV/NDEL/VNA