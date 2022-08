Des visiteurs prennent le bus à deux étages à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le site web des World Travel Awards a annoncé que la cérémonie de remise des prix "World Travel Awards 2022" pour l'Asie et l'Océanie aurait lieu à Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement se tiendra le 7 septembre, juste avant l'ouverture du Salon touristique international de Hô Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022), prévu du 8 au 10 septembre.

C'est la deuxième fois que le Vietnam a l'honneur d'être sélectionné pour accueillir les World Travel Awards après la première fois en 2019 à Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud).

Des visiteurs à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du Tourisme, il s'agira d'une bonne occasion pour Ho Chi Minh-Ville d'affirmer sa position en particulier et celle du Vietnam en général.

Les prix "World Travel Awards" sont l'un des prix les plus prestigieux en termes de tourisme dans le monde. Créés en 1993, ils visent à honorer l'excellence dans l'industrie du voyage et du tourisme. Annoncés comme "l'équivalent des Oscars dans l'industrie du voyage" par le Wall Street Journal, ils sont basés sur les votes du public et des professionnels du voyage à travers le monde.-VNA