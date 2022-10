Numéro artistique lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un rencontre avec les personnes exemplaires dans l'étude et la suite de la pensée, de la moralité et du style de Ho Chi Minh, a eu lieu le 30 octobre à Hanoï. Le membre du Bureau politique et président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, était présent.



L’événement a été organisé par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, en collaboration avec la Télévision du Vietnam (VTV).