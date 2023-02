Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Dô Van Chiên et le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andrey Yatskin, également président du groupe de coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Dô Van Chiên, qui a reçu vendredi 17 février à Hanoi le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andrey Yatskin, a déclaré que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays serait promu et obtiendrait de nouveaux résultats.

Dô Van Chiên a affirmé que le Parti communiste du Vietnam soutenait fortement la coopération étroite et amicale dans de nombreux aspects entre l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) et l'Assemblée fédérale de la fédération de Russie.

Il a également a affirmé que le Parti communiste du Vietnam créera les conditions les plus favorables pour que les parties respectent leurs engagements et leurs accords de coopération.

De son côté, Andrey Yatskin, également président du groupe de coopération avec l'AN du Vietnam, a hautement apprécié la position politique et le rôle de leadership du Parti communiste du Vietnam dans le développement du pays et la politique extérieure du Vietnam, notamment les relations avec l'ex-Union soviétique et la fédération de Russie d'aujourd'hui.

Il a affirmé que sa visite montrait l'importance de la Russie pour le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, soutient la centralité de l'ASEAN dans la région, tout en remerciant le Vietnam pour ses contributions à la promotion des relations Russie-ASEAN au fil des ans.

A cette occasion, il a proposé au Parti communiste du Vietnam de soutenir et de promouvoir le partenariat stratégique intégral en général et les projets de coopération dans divers domaines entre les deux pays en particulier. -VNA