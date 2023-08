Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - La Société par actions de paiement national (NAPAS), en coordination avec la Banque vietnamienne pour les politiques sociales (VBSP), a lancé le 31 juillet le transfert rapide NAPAS 247 et le transfert rapide NAPAS 247 via le code VietQR sur l'application bancaire mobile de la VBSP (VBSP Smartbanking).



Cette collaboration fait partie d'un plan visant à fournir des produits et services de paiement numérique modernes aux groupes de clients cibles de la VBSP qui vivent dans les zones rurales et éloignées, contribuant à la réalisation du projet de développement des moyens de paiement sans numéraire au Vietnam et de la Stratégie financière nationale.



Ainsi, les clients peuvent accéder à l'application VBSP Smartbanking et effectuer des transferts rapides depuis un compte ouvert à la VBSP vers 45 banques membres de NAPAS et vice versa. Les clients peuvent également créer leurs propres codes QR pour recevoir de l'argent sur l'application ainsi que transférer de l'argent en scannant les codes QR d'autres banques.



Selon Nguyen Quang Minh, directeur général de NAPAS, cette coopération sera une étape importante dans la promotion du paiement sans numéraire, car les succursales et les clients de la VBSP se trouvent dans toutes les 63 villes et provinces du pays.



Dans les temps à venir, NAPAS et la VBSP continueront à renforcer leur collaboration pour lancer davantage de produits et services de paiement afin de mieux répondre à la demande des personnes et de soutenir les activités socio-économiques, contribuant ainsi au processus de transformation numérique du pays, a-t-il déclaré.-VNA