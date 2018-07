Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Nigéria et le ministère de l’Industrie et du Commerce ont organisé, à Abuja, un colloque intitulé "Opportunités de coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Nigéria".





Des participants lors du colloque. Photo: moit.gov.vn

Le but était de dynamiser la coopération dans l’investissement et le commerce entre les deux pays.



Lors de ce colloque, l’ambassadeur du Vietnam au Nigéria, Pham Anh Tuân, a apprécié les bonnes relations économiques entre les deux pays ces dernières années, avec un commerce bilatéral croissant, qui est passé de 233 millions de dollars en 2015 à 304 millions en 2016 puis à 434 millions en 2017.



«Le Vietnam est l’un des pays à la croissance économique la plus élevée en Asie du Sud-Est, de 6,81% en 2017. C’est aussi une destination attrayante pour de nombreux touristes étrangers avec plus de 13 millions de touristes internationaux en 2017», a informé le diplomate du Vietnam.



Il a émis le souhait que ce colloque permette aux entreprises nigérianes de bien comprendre l’environnement d’investissement et d’affaires au Vietnam, ainsi qu’accélère la coopération bilatérale dans les secteurs où les deux parties recèlent des atouts.



Avec une population de plus de 186 millions d’habitants, le Nigéria est un marché prometteurs pour les marchandises du Vietnam, notamment téléphones et accessoires, textile-habillement, pièces détachées automobiles, produits chimiques, plastiques, aliments pour animaux. A l’inverse, ce pays d’Afrique de l’Ouest est aussi pour le Vietnam un important fournisseur de coton, de céréales, de noix de cajou brut, de bois brut. - CPV/VNA