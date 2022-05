Conférence de promotion du commerce , de l’investissement et du tourisme, organisée par l'ambassade du Vietnam dans l’État indien du Bengale occidental Photo:congthuong.vn

New Delhi (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Inde, en collaboration avec des chambres de commerce et d’industrie à Kolkata dans l’État indien du Bengale occidental, a organisé le 13 mai deux conférences de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme du Vietnam.

L’ambassadeur vietnamien Pham Sanh Chau a mis en relief les relations entre le Vietnam et l’Inde qui ont été de plus en plus intensifiées sur cinq piliers : politique, défense-sécurité, économie, sciences et technologies, éducation et culture.

Les échanges commerciaux bilatéraux sont passées de 200 millions de dollars en 2000 à 13 milliards de dollars en 2021, faisant de l’Inde le 8e partenaire commercial du Vietnam.

Quant à l’investissement, au 20 mars, l’Inde se classait au 24e rang parmi les 126 pays et territoires investissant au Vietnam avec 317 projets en vigueur, cumulant 1,005 milliard de dollars.

La coopération dans l’investissement pourrait connaître de nouvelles avancées dans un proche avenir, en se concentrant sur le développement de ports maritimes, l'énergie, l’infrastructure, le pétrole et le gaz, les technologies de l'information.

La reprise des vols directs de Kolkata vers Hanoï et Ho Chi Minh Ville, et l'augmentation de la fréquence des vols directs entre les deux pays, permettra aux secteurs du tourisme des deux pays de se redresser et de se développer vigoureusement, a déclaré Pham Sanh Chau.

Des chefs d'entreprises indiens ont suggéré à l’ambassade du Vietnam d’organiser une visite au Vietnam et des rencontres d'affaires en format Business to Business (B2B). -VNA