Cité impériale de Thang Long - Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – De nombreux experts ont discuté des mesures pour promouvoir les valeurs des patrimoines culturels et naturels mondiaux dans le développement durable au Vietnam, lors d’une conférence tenue vendredi 24 mars à Hanoï.



Ils ont évalué la conservation et la promotion des valeurs des patrimoines culturels et naturels mondiaux au Vietnam, affirmant les contributions des patrimoines à la stratégie de développement durable du pays en général et au développement socio-économique de chaque localité en particulier.



Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Ha Minh Hai, a déclaré qu’après l’inscription du Secteur central de la Cité impériale de Thang Long - Hanoï au patrimoine culturel mondial, le gouvernement, le Comité populaire municipal, les ministères et les secteurs concernés, s’étaient concentrés sur la conservation, la restauration et la promotion des valeurs historiques, culturelles, architecturales et artistiques, promouvant les valeurs exceptionnelles du patrimoine pour les transmettre aux générations futures.



La Cité impériale de Thang Long est devenue une destination attrayante pour de nombreux Vietnamiens et étrangers, a affirmé Ha Minh Hai.

Photo: VNA



Les participants ont insisté sur la nécessité de continuer à améliorer les bases juridiques concernant la gestion des patrimoines, à promouvoir le rôle et la participation de la communauté, à renforcer la protection de l'environnement, l'utilisation durable des ressources et le développement du tourisme durable, à promouvoir la coopération internationale… -VNA