Nguyen Van Binh, président de la Commission économique du Comité central du Parti, et la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Nguyen Van Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et président de la Commission économique du Comité central du Parti, a reçu le 13 juin à Hanoï la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, en visite officielle au Vietnam.



Affirmant que le Vietnam tenait toujours en haute estime son partenariat stratégique avec l’Australie, Nguyen Van Binh a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations bilatérales dans la politique, l’économie, la sécurité et la défense, l’éducation et la formation. Il a remercié le gouvernement australien pour son soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.



Il a ensuite déclaré apprécier la collaboration et le soutien de l’Australie pour le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et dans la région, ainsi que la ferme position de Canberra sur la Mer Orientale. Il a proposé que les deux pays continuent de coopérer étroitement au sein des forums multilatéraux, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Asie du Sud-Est comme en Mer Orientale.



La cheffe de la diplomatie australienne a déclaré se réjouir du développement heureux des relations bilatérales lors de ces derniers temps. Elle a émis l’espoir que sa visite contribuerait au développement des liens bilatéraux, avant de déclarer que le gouvernement australien continuerait de soutenir la promotion des relations avec le Vietnam et de coopérer étroitement avec lui pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région et du monde.



Auparavant, Marise Payne a eu une rencontre avec le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, secrétaire du Comité central du Parti, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, également président du Conseil de théorie du Comité central du Parti.



A cette occasion, Nguyen Xuan Thang a émis le souhait que la ministre Marise Payne continue de soutenir les programmes de coopération entre les deux parties, dont le partage d’expériences liées à l’éducation sur les droits de l’Homme, que des spécialistes australiens viennent au Vietnam pour dispenser des cours à l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh.



Appréciant le rôle de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh dans la formation de cadres de haut niveau au Vietnam, la ministre australienne a exprimé son intérêt pour les sujets concernant le renforcement des capacités des femmes dirigeantes. Elle a affirmé que son ministère continuerait de favoriser la coopération avec l’Académie vietnamienne dans plusieurs secteurs importants. -VNA