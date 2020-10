Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur d'Israël au Vietnam, Nadav Eshcar. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors d’une réception mercredi à Hanoï de l’ambassadeur d'Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, venu rendre visite de courtoisie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité que la partie israélienne soutienne le Vietnam dans le domaine de l'innovation et de la créativité, la start-up et invité les entreprises israéliennes à investir et à partager leurs expériences avec le Vietnam dans ces domaines.

Affirmant que le Vietnam attache une grande importance à sa coopération avec Israël, le Premier ministre s'est réjoui du développement des relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, de l'agriculture, des sciences et technologies, de la sécurité et de la défense nationale. Ces résultats remarquables ont fait d'Israël l'un des partenaires les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient.

L'ambassadeur Nadav Eshcar a estimé que le Vietnam avait bien réussi dans la prévention et le contrôle du COVID-19, devenant un modèle pour un contrôle efficace de cette maladie. Israël admire et veut apprendre des expériences du Vietnam alors qu'Israël traverse la deuxième vague du COVID-19.

Les deux parties disposent de grands potentiels pour promouvoir la coopération dans l'agriculture de haute technologie, la gestion de l'eau car Israël a beaucoup d'expérience dans la résilience à la sécheresse, possède de technologies modernes d'irrigation, d'une agriculture appliquant l’intelligence artificielle….

En outre, les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans d'autres domaines tels que la cybersécurité et la technologie aéronautique.



L'ambassadeur s'attend à ce que les deux parties prennent bientôt les dernières étapes pour signer l'accord de libre-échange Vietnam-Israël et ouvrent bientôt un vol direct entre Hanoï et Tel Aviv, tout en favorisant ainsi les échanges, le commerce et l’investissement entre les deux pays.



En accord avec l'ambassadeur, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la sphère de coopération était toujours large.

Les deux parties devraient s'efforcer de doubler et de tripler le commerce bilatéral d'ici 2025, de promouvoir des activités de promotion du commerce, d’encourager les entreprises israéliennes à visiter et à assister à des expositions et foires au Vietnam et aider les entreprises vietnamiennes à promouvoir les activités de promotion en Israël.



Les deux parties doivent promouvoir les négociations pour la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA).



Concernant l'agriculture, le Premier ministre a vivement apprécié les récentes activités de coopération entre les deux pays pour l'échange d'expériences en matière de gestion et d'utilisation des ressources en eau, tout en demandant une coopération renforcée entre les deux parties dans le futur.



Appréciant les résultats du programme de stages agricoles entre les deux pays, Nguyen Xuan Phuc a souhaité qu'Israël augmente l'accueil des stagiaires agricoles vietnamiens. Le 25 septembre, les deux parties ont organisé avec succès un vol pour amener plus de 300 nouveaux stagiaires en Israël pour remplacer 300 stagiaires qui ont terminé le stage.



Le dirigeant vietnamien a convenu la signature du Protocole modifiant l'Accord de transport aérien entre le gouvernement du Vietnam et le gouvernement d'Israël et a salué l'ouverture de vols directs entre les deux pays.

Nguyen Xuan Phuc a suggéré aux deux parties de promouvoir les négociations et de procéder à la signature d'un accord bilatéral sur la coopération dans le domaine du travail; de promouvoir la coopération en matière d’éducation et de formation entre les instituts et les universités; d’échanger d’enseignants et d'étudiants; d'accorder des bourses de recherche et d'étude aux chercheurs et étudiants de chacun.

Enfin, le chef du gouvernement vietnamien a félicité Israël pour la signature de l'accord de normalisation des relations avec les Émirats arabes unis (EAU) et Bahreïn. - VNA