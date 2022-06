Londres (VNA) – Le réseau d’amitié Vietnam - Royaume-Uni a organisé le 13 juin un banquet en soirée à la Chambre des Communs du Royaume-Uni après une interruption de plus de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

Banquet en soirée à la Chambre des Communs du Royaume-Uni. Photo : VNA

Se déroulant chaque printemps et chaque été, le banquet du réseau est un événement qui passe en revue ses activités et sert de plate-forme aux organisations et aux individus intéressés par le Vietnam pour se connecter et rechercher des opportunités de coopération afin d'intensifier les relations multisectorielles entre les deux pays.

Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a hautement apprécié les efforts du réseau pour renforcer la coopération et l'amitié entre les organisations et les individus des deux pays. Il a également affirmé le soutien de son ambassade aux activités du réseau afin de développer davantage les relations bilatérales.

Il a déclaré que le Vietnam et le Royaume-Uni disposaient de nombreuses opportunités de partenariat dans le commerce, l'investissement et le tourisme, car les deux pays sont maintenant dans la période de reprise post-pandémique avec des politiques de réouverture des frontières et des plans pour aider leurs entreprises et leurs habitants.

Le diplomate Nguyen Hoang Long a souligné que la visite au Royaume-Uni et la participation à la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2021 et le prochain voyage du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue plus tard ce mois-ci ont ouvert de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les technologies vertes et la finance.

Partageant ses bonnes impressions sur le peuple et la culture du Vietnam, le parlementaire Dholakia, chef adjoint du groupe parlementaire multipartite sur le Vietnam, a appelé les entreprises et les citoyens britanniques à venir dans cette nation d'Asie du Sud-Est pour vivre des expériences intéressantes et rechercher des opportunités commerciales.

Créé en janvier 2013 lors d'une visite au Royaume-Uni du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le réseau rassemble des organisations indépendantes qui relient des organisations et des individus intéressés par le Vietnam afin de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines.

L'ambassadeur Nguyen Hoang Long est actuellement président d'honneur du réseau.- VNA