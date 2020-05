Hanoi (VNA) - L'ambassade de Chine au Vietnam a tenu une téléconférence de presse le 7 mai à Hanoi pour discuter des relations bilatérales et de la coopération internationale dans la lutte contre le COVID-19.

A la porte frontalière Tân Thanh. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, la ministre-conseillère de l'ambassade de Chine au Vietnam, Yin Haihong, a déclaré que 2020 est une année spéciale dans les relations bilatérales. Les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Le 16 janvier, le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyên Phu Trong ont eu une conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, dont ils ont convenu de renforcer la confiance politique et de promouvoir la solidarité et l’amitié traditionnelles pour les intérêts des peuples des deux pays pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a déclaré Yin Haihong, ajoutant que les deux dirigeants ont également consenti à régler d’une façon satisfaisante les problèmes existants dans les relations bilatérales.

Elle a déclaré que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les hauts dirigeants des deux pays se sont informés mutuellement des résultats de la lutte contre la maladie dans chaque pays et ont discuté de la coopération pour faire face à ses nouveaux développements.

Selon l'officiel, la coopération en matière de prévention et de lutte contre le COVID-19 est devenue une vedette dans les relations entre le Vietnam et la Chine.

La Chine étant au moment le plus difficile de lutter contre la pandémie, le gouvernement vietnamien a fait don de fournitures médicales d'une valeur de 500.000 dollars à la Chine au plus tôt, a-t-elle déclaré, ajoutant que la Croix-Rouge vietnamienne avait également présenté du matériel médical d'une valeur de 100.000 dollars aux habitants chinois.

Les provinces vietnamiennes limitrophes de la Chine ont également accordé des fournitures médicales à leurs homologues chinois. En particulier, deux patients chinois de COVID-19 ont été traités avec succès et gratuitement au Vietnam et les soins attentionnés du personnel médical vietnamien ont impressionné le peuple chinois, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que compte tenu de la gravité et de la demande de plusieurs pays, la Chine a envoyé des équipes de personnel médical pour partager leur expérience et leur offrir des fournitures médicales, y compris le Vietnam.

Au sujet des produits agricoles bloqués à certaines portes frontalières, Yin Haihong a déclaré que les autorités des deux pays avaient discuté des mesures pour résoudre rapidement le problème.

Répondant à des questions sur les moyens de réduire le déficit commercial entre le Vietnam et la Chine, elle a déclaré que les deux pays s'efforcent de stimuler le commerce et l'investissement, contribuant au développement durable de leurs échanges commerciaux.

La diplomate a également mentionné des mesures visant à surmonter les impacts économiques après la pandémie repoussée et à intensifier les échanges commerciaux dans un avenir proche.-VNA