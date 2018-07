Conférence de promotion des investissements et du tourisme à la province laotienne de Sékong tenue le 26 juillet dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam (Centre). Photo : internet

Quang Nam (VNA) - Une conférence de promotion des investissements et du tourisme à la province laotienne de Sékong a été organisée le 26 juillet dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam (Centre).

Lors de cet événement, des représentants de Sékong ont informé des progrès de développement socio-économique et d’attrait des investissements à cette localité ces derniers temps.

Ils ont également présenté des options, politiques, potentiels, atouts, domaines et projets appelant des investissements à Sékong, notamment dans le développement du tourisme, l’exploitation des ressources naturelles, l’exploitation minière, l’hydroélectricité, la communication, le transport, l’aliment pour les animaux, le traitement des rotins, de bambou naturels, des produits agricoles.

Les autorités de Sékong ils se sont engagés à créer des conditions les plus favorables aux investisseurs et entreprises notamment dans les formalités d’investissement, d’import-export des marchandises, et les impôts.-VNA