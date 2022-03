Inauguration du pavillon du Vietnam sur la plateforme d’e-commerce Alibaba.com. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) a organisé le 18 mars une conférence virtuelle sur les exportations via la plateforme d’e-commerce Alibaba.com et la cérémonie d’inauguration du pavillon du Vietnam sur cette plateforme.

Le pavillon du Vietnam qui sera déployé en un an à partir de ce mois-ci, présentera des labels prestigieux et produits de haute qualité du Vietnam, a déclaré Vu Ba Phu, directeur de la Vietrade.

Le directeur général adjoint de la plateforme Alibaba.com, Andrew Zheng, a déclaré que des produits vietnamiens, tels qu’aliments, boissons, produits de beauté, agricoles, ménagers, étaient bien appréciés sur le marché international. En plus, des accords de libre-échange déjà signés permettent de supprimer des barrières tarifaires.

Ce sont des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes recherchent des modèles commerciaux durables par des moyens numériques, réduisant ainsi les barrières pour leurs exportations vers de nouveaux marchés, a souligné Andrew Zheng.

De son côté, le directeur national d'Alibaba.com au Vietnam, Roger Lou a indiqué que la participation aux plateformes mondiales de commerce électronique permettait aux petites et moyennes entreprises vietnamiennes de sonder de nouveaux marchés, de promouvoir leurs exportations et de créer plus d'emplois, contribuant au développement économique national. -VNA