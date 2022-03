Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Un lot de 16 tonnes de produits agricoles, d’épices et de boissons vient d’être expédié vers les États-Unis par la société Pacific Foods et sera livré le 10 avril au port de Long Beach.

En avril, Pacific Foods continuera à exporter 28 autres tonnes de produits agricoles et d’épices vers ce marché exigeant.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, lors des deux premiers mois de 2022, les États-Unis ont dépassé la Chine pour devenir le premier importateur de produits agro-sylvicoles et aquatiques vietnamiens avec une valeur d’importation de plus de 2,3 milliards de dollars.

L’année dernière, les exportations vietnamiennes de produits agricoles ont atteint 48,6 milliards de dollars dont près de 12 milliards vers les États-Unis.

Le Vietnam dispose encore d'une large marge d’exportation de produits agricoles vers les États-Unis, a déclaré le ministre conseiller du Vietnam dans ce pays, Bui Huy Son.

Pour consolider leur présence sur le marché américain, les entreprises vietnamiennes doivent assurer l'homogénéité et la haute qualité de leurs produits, a-t-il conseillé. -VNA