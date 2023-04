La plate-forme d'observation Bitexco Sky Deck à Hô Chi Minh-Ville, est l'une des destinations attirant les touristes nationaux et étrangers. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Placée sous le thème "Point d'ingérence : un parcours animé" et associée au message du programme "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville", la Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville 2023 a eu lieu du 6 au 9 avril.

Dans le cadre de la fête, le Service municipal du tourisme en collaboration avec l'Association du tourisme de la ville et certaines villes et provinces ont organisé de nombreuses activités de promotion du tourisme passionnantes.

Ces unités ont présenté à cette occasion de nouveaux circuits touristiques reliant la mégapole du Sud à plusieurs localités. Notamment, quatre nouveaux circuits vers l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Nord-Ouest et la province de Tay Ninh ont été lancés lors de la fête.

Des visiteurs au Musée des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville souhaite continuer à travailler en étroite collaboration avec les localités pour déployer de plus en plus efficacement des programmes de connexion du tourisme entre elles, contribuant à préserver et valoriser les valeurs culturelles et historiques de la nation, ainsi qu'à renforcer les activités de promotion des investissements dans ce secteur.

Au premier trimestre, Hô Chi Minh-Ville a accueilli 8,54 millions de touristes dont 1,04 étrangers, générant un chiffre d'affaire total de 36.112 milliards de dongs (1,55 milliards de dongs), soit une hausse de 77,2% par rapport à la même période de 2022. -VNA