Cérémonie de signature d'un accord de coopération stratégique période 2020-2022 sur la promotion du tourisme du pays entre l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et Vietnam Airlines. Photo : VNA

Grâce à cette coopération, les deux parties travailleront efficacement pour contribuer à faire du tourisme vietnamien un secteur économique clé et renforcer le lien entre le tourisme et l'aviation.C'est également une base importante pour les deux parties pour promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamiens dans le monde, contribuant à créer de nombreux produits et services attrayants et de qualité qui conviennent à goûts touristiques.Selon ce mémorandum, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et Vietnam Airlines coopèreront dans la propagande et la publicité dans les médias, l’échange des informations sur les études de marché, la participation à certaines foires internationales du tourisme dans et hors du pays, l’organisation des programmes pour présenter le tourisme vietnamien à l'étranger…S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, a déclaré que le tourisme au Vietnam affirme sa contribution importante au développement socioéconomique au pays.En 2019, le tourisme au Vietnam devrait attirer environ 18 millions de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 16% par rapport à 2018, 85 millions de touristes nationaux, en hausse de plus de 6% et réaliser un chiffre d’affaires estimé à plus de 720.000 milliards de dollars.En outre, 2019 est également une bonne année pour le tourisme au Vietnam avec des récompenses régionales et internationales. Plus précisément, le Vietnam a reçu les 4 premiers prix en Asie 2019En particulier, le Vietnam a été honoré de recevoir la première destination mondiale pour le patrimoine en 2019 et la meilleure destination de golf au monde 2019.Ces derniers temps, l'administration nationale du tourisme du Vietnam et Vietnam Airlines ont coopéré dans les activités de promotion du tourisme dans de nombreux salons internationaux prestigieux du tourisme à travers le monde pour introduire la beauté du tourisme. Ces activités de coopération font partie de la campagne "Itinéraire de fierté" de Vietnam Airlines pour diffuser l'identité nationale dans le monde ...-VNA