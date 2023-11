Modèle d'élevage industriel de crevettes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En raison des impacts considérables du changement climatique, le secteur agricole vietnamien poursuit son adaptation au changement climatique et l’amélioration de la qualité de sa croissance pour promouvoir une agriculture écologique, biologique, circulaire et à faibles émissions de carbone.



A Bac Lieu, les autorités s’intéressent au développement des modèles de production agricole qui permettent de développer une agriculture verte, de répondre aux extrêmes climatiques et de protéger l’environnement.



De 2019 à 2023, le Programme des Nations Unies pour le Développement se coordonne avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour mettre en œuvre à Bac Lieu et Binh Thuan un projet de promotion des investissements privés dans l'agriculture à faibles émissions de carbone et de résilience au changement climatique.



Le projet a accordé des assistances techniques au développement d’un modèle riziculture-crevetticulture. De nombreux agriculteurs l'ont appliqué et ont estimé que le coût de la production était plus bas qu’auparavant mais le rendement plus élevé. La quantité de produits chimiques utilisée est réduite. En outre, après avoir été formés, les éleveurs n’ont plus utilisé de médicaments vétérinaires aquatiques pour traiter les maladies des crevettes mais ont eu recours à des mesures biologiques.

Récolte de crevettes dans des rizières à Bac Lieu. Photo: VNA



Nguyen Trung Hieu, directeur adjoint du Service de l'Agriculture et du Développement rural de Bac Lieu, a déclaré que les politiques de sa province en matière d'aquaculture visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à développer les énergies renouvelables concernaient de nombreux aspects, dont le développement des énergies renouvelables et la protection de l’environnement dans la chaîne de valeurs de la crevetticulture.



Selon Patrick Haveman, représentant adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam, le delta du Mékong possède un grand potentiel pour restructurer les chaînes de production dans la crevetticulture. Il est nécessaire que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dispose d'un mécanisme pour encourager les petits et moyens établissements aquacoles à renforcer la coopération pour produire des crevettes biologiques.



Selon Nguyen Do Anh Tuan, directeur du Département de la coopération internationale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, actuellement, son ministère mène les procédures pour adhérer à la Déclaration des Émirats sur les systèmes alimentaires résilients, l'agriculture durable et l'action climatique.



Faire du système alimentaire vietnamien un système vert, à faibles émissions de carbone, durable et adapté au changement climatique, est inévitable, a-t-il souligné.-VNA