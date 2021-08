Photo d'illustration : baodautu.vn



Berlin (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Minh Vu, a travaillé le 4 août à Dresde avec le groupe GICON pour promouvoir la coopération dans le développement des énergies renouvelables au Vietnam.



Cette séance de travail était également une étape pour concrétiser le contenu du protocole d’accord (MoU) signé le 29 mars dernier par GICON et le Vietnam Petroleum Institute (VPI).



L'ambassadeur Nguyen Minh Vu a affirmé que le gouvernement vietnamien accordait une grande priorité aux efforts de développer les énergies de manière durable, dans le but de garantir la sécurité énergétique nationale et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il a en outre assuré le soutien du Vietnam à la coopération étroite entre GICON et VPI.



Le diplomate a exprimé son espoir qu'avec l'accord signé, GICON et VPI continueraient à promouvoir leur coopération, en mettant l'accent sur la production d'énergie éolienne offshore.

Séance de travail entre la délégation vietnamienne et le groupe GICON. Photo : VNA





De son côté, le président de GICON, Jochen Großmann a déclaré que son groupe pouvait soutenir le Vietnam dans la promotion du développement des énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement. Il a affirmé que VPI était un partenaire important de GICON au Vietnam. Depuis la signature du protocole d'accord, GICON et VPI ont activement discuté de projets de coopération spécifiques au Vietnam, a-t-il indiqué.



Concernant les aides allemandes pour la lutte contre le coronavirus au Vietnam, l’hôpital St. George à Leipzig a fait un don d'urgence d'équipements de protection et de kits de test rapide d'une valeur de 60.000 euros. C'est la deuxième fois qu’il fait un don de matériel médical au Vietnam.-VNA