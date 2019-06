Hanoi, 28 juin (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Egypte a tenu jeudi, 27 juin, au Caire un colloque afin de redynamiser la coopération touristique entre les deux pays.

Panorama du colloque ''Promotion de la coopération touristique Vietnam - Egypte''. Photo : VNA

L’ambassadeur vietnamien Trân Thanh Công a souhaité que ce colloque permette de mieux faire connaître le Vietnam auprès des offices de voyages égyptiens.

Le vice-ministre égyptien du Tourisme Emad Hasan a proposé des pistes de coopération en insistant sur le partage d’informations et d’expériences entre les deux parties surtout au niveau législatif, de la modernisation d’infrastructures et de la promotion touristique sur les médias sociaux.

Selon lui, les relations entre le Vietnam et l’Egypte se développent heureusement et les deux pays doivent promouvoir la coopération économique en général et celle touristique en particulier.

Selon les statistiques, en 2018, environ 900 touristes égyptiens ont visité le Vietnam et l’Egypte a accueilli environ 1.300 voyageurs vietnamiens. Ce chiffre s’avère modeste par rapport au potentiel touristique des deux pays.

Dans le cadre du colloque, l’ambassade du Vietnam en Egypte a tenu un débat afin de répondre aux questions des agences de voyages égyptiens et internationaux avec le souhait de créer des opportunités pour développer davantage le secteur du tourisme des deux pays. - VNA