Conférence-bilan sur la coopération entre les ministères, les branches, les localités du Vietnam et la province du Guangdong (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Du 23 au 25 juin, dans la ville de Guangzhou, province du Guangdong, en Chine, Le Hoai Trung, vice-ministre des Affaires étrangères, Ouyang Weimin, vice-gouverneur de la province du Guangdong ont coprésidé la 7e conférence-bilan sur la coopération entre les ministères, les branches, les localités du Vietnam et la province du Guangdong.

À cette occasion, le vice-ministre Le Hoai Trung a rencontré le gouverneur de la province du Guangdong, Ma Xinghui, et le vice-ministre de l'Industrie et de l'Information, Wang Jiangping.

Le vice-ministre a également assisté à la cérémonie d'ouverture du salon international des petites et moyennes entreprises de Chine, comprenant 40 stands d'entreprises vietnamiennes; a participé et pris la parole lors du Forum pour la promotion de l’investissement et du commerce entre le Vietnam et le Guangdong avec la participation de plus de 170 entreprises du Vietnam, du Guangdong et de Hong Kong (Chine).

Lors de la conférence, les deux parties ont échangé sur des sujets relatifs à la promotion de la coopération commerciale, au développement des importations de produits de haute qualité du Vietnam, à la coopération en matière de capacité de production; la participation des entreprises du Guangdong dans la construction d'infrastructures au Vietnam ; la modernisation de la zone industrielle d’An Duong à Hai Phong.

Le vice-ministre Le Hoai Trung a affirmé la politique constante du Parti et du gouvernement du Vietnam d’attacher une grande importance aux relations de bon voisinage et à la coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine, souhaitant promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec la Chine en général et la province du Guangdong en particulier.

Le Hoai Trung a proposé que les deux parties maintiennent à l'avenir des échanges de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la compréhension mutuelle et la confiance réciproque ; mettent en œuvre effectivement les perceptions communes obtenues par les hauts responsables des deux Partis et des deux pays, et les résultats des réunions du Comité de pilotage de la coopération entre le Vietnam et la Chine; continuent à renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l’investissement, des transports, des finances, des sciences et technologies, de l’agriculture, de la culture, de l’éducation, du tourisme.

Il a demandé à la province du Guangdong de soutenir et faciliter activement les produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, le riz, les produits laitiers, les aliments transformés exportés vers le Guangdong et le marché chinois en général. Il a invité Guangdong à encourager les entreprises dotées d'une technologie de pointe respectueuse de l'environnement à investir au Vietnam, notamment dans les secteurs de la transformation et de l'énergie, de l’agriculture propre et de haute technologie, proposant à l’administration local de faciliter la mise à disposition d'horaires d'atterrissage et de décollage appropriés pour permettre aux compagnies aériennes vietnamiennes d'ouvrir davantage de vols directs entre les deux parties.

Il a exprimé sa satisfaction que la zone industrielle d’An Duong financée par Guangdong attire des projets de haute technologie et d’industries auxiliaires conformément à la liste des priorités d'investissement du gouvernement du Vietnam.

Le vice-gouverneur Ouyang Weimin a affirmé que le Guangdong attachait une grande importance au développement des relations avec les ministères, les branches et les localités vietnamiens; appréciait le rôle important du mécanisme de coopération entre les ministères, les services et les localités du Vietnam avec cette province dans la promotion de la coopération entre les deux parties. Il a exprimé sa volonté de bien coordonner le déploiement des programmes de coopération dans les temps à venir, en particulier dans les domaines de la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement, souhaitant importer davantage de produits de qualité du Vietnam, y compris les produits agricoles et aquatiques, et encourager les entreprises de haute technologie du Guangdong à investir au Vietnam. Selon lui, la province du Guangdong souhaite que les autorités vietnamiennes accordent une priorité à la construction du parc industriel d’An Duong à Hai Phong.

Le Guangdong est la seule localité de Chine à avoir un mécanisme de coopération avec les ministères, les branches et les localités vietnamiens. En 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la province du Guangdong ont atteint 37,16 milliards d’USD, en hausse de 34,2%, représentant 25,1% du total des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine. De nombreux projets d’entreprises du Guangdong sont activement mis en œuvre au Vietnam, notamment le projet du parc industriel d’An Duong à Hai Phong. -VNA