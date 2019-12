Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et Ranjit Lamech, directeur régional du Département des infrastructures de la Banque mondiale dans la région Asie de l'Est et Pacifique. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu le 20 décembre à Hanoï, Ousmane Dion, directeur général et Ranjit Lamech, directeur régional du Département des infrastructures de la Banque mondiale (BM) dans la région Asie de l'Est et Pacifique.

Le dirigeant vietnamien a remercié la BM et ses deux responsables pour leurs contributions importantes au développement du Vietnam à travers des consultations politiques, des aides publiques au développement, des soutiens techniques en matière d’infrastructures et d’énergie.

Depuis 1995, la BM a octroyé des prêts d’un montant total de 3,92 milliards de dollars à 12 projets et programmes d’électricité au Vietnam.

Chaque année, le Vietnam nécessite près de 8.000 MW d’électricité dont la production coûterait de neuf à dix milliards de dollars.

Le Vietnam souhaite recevoir plus d’aides de la BM dans la mobilisation de fonds, la consultation technique et l’édification de cadres, de mécanismes et de politiques pour que le pays puisse produire suffisamment d’électricité au service de son développement socioéconomique, a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Le Vietnam réajustera la planification de projets énergétiques et perfectionnera le système de la loi, élaborera des mécanismes spécifiques au service du développement de ce secteur, a-t-il ajouté.

Les responsables de la BM ont suggéré au gouvernement vietnamien de lancer des politiques visant à attirer plus d’investissements dans le développement des infrastructures énergétiques, d’accélérer la mise en œuvre de projets importants.

Le Vietnam doit régler la surcharge du système de transmission électrique, ont-t-ils souligné. -VNA